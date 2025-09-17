Mond und Pluto drehen auf! Diese Sternzeichen laufen zur Höchstform auf

Der 17. September 2025 ist für viele nur ein stinknormaler Mittwoch – doch ein Sternzeichen-Quartett darf sich an diesem Tag auf einen Energieschub aus dem Universum freuen.

Das Zusammenspiel zwischen Mond und Pluto gibt ihnen einen Boost in Sachen Disziplin und Tiefgründigkeit. Das kann beim Bewältigen von anspruchsvollen Projekten enorm wertvoll sein – auch wenn die Situation das ein oder andere Risiko birgt. Denn wer besonders intensiv und ambitioniert vorgeht, läuft Gefahr, sich von den kleinsten Stressfaktoren aus dem Konzept bringen zu lassen.

Besonderer Mittwoch für 4 Sternzeichen

Die vier betroffenen Sternzeichen im Überblick:

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Hochmotiviert startet der Krebs in diesen Mittwoch. Komplexe und herausfordernde Aufgaben erledigen sich plötzlich gefühlt wie von alleine. Doch das sollte nicht zu hochkochenden Emotionen oder zu Übermut führen.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Löwe-Geborene müssen heute Charakterstärke zeigen und Verantwortung übernehmen. Die Menschen in ihrem direkten Umfeld orientieren sich an ihnen – und erwarten, dass ihnen Klarheit und Stärke vorgelebt wird.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Der Mittwoch wird zur Kopfsache: Hirn und Intellekt sind heute die absoluten Stärken des Stiers. Vor allem beim Planen und Vorstellen von Projekten kann man sein Können wirkungsvoll zur Schau stellen. Gleichzeitig sollte man sich jedoch nicht zu sehr in Plänen festfahren – eine gewisse Grundflexibilität kann nie schaden.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Passend zum Sternzeichen gehen Waage-Geborene besonders ausgeglichen in den Mittwoch. Ganz gelassen – nicht zu angespannt, aber eben auch nicht zu lasch. Die Waage findet heute den perfekten Sweet-Spot, was sich auch spürbar auf die körperliche Gesundheit auswirkt.