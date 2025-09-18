Liebespech wegen Merkur in Waage! Diese Sternzeichen haben zu kämpfen

Wer in der Liebe nicht weiter weiß und an die Macht der Sterne glaubt, der blickt auf der Suche nach Antworten gerne mal ins Horoskop.

Doch die aktuelle Konstellation von Merkur in Waage hat für fünf Sternzeichen diesbezüglich keine guten Nachrichten. In den kommenden Tagen könnte es in Sachen Liebe und Beziehung bei den betroffenen Sternzeichen womöglich etwas kriseln.

Horoskop sagt Liebespech voraus

Wir verraten dir, welche Sternzeichen sich in der Mond-in-Waage-Phase auf Herausforderungen in der Liebe einstellen sollten.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Der Freitag (19. September) bringt Steinbock-Geborenen zwar dank Venus noch eine große Dosis romantische Nähe – doch das Glück währt nicht lange. Direkt danach folgt eine riskante Phase, die Überforderung und Distanz mit sich bringen könnte.

Jetzt ist es enorm wichtig, dem Partner mit der nötigen Sensibilität entgegenzukommen, um unnötige Spannungen zu vermeiden.

Fische (20. Februar bis 20. März)

Neptun zeigt sich am Dienstag (23. September) von seiner Schattenseite – was sich negativ auf das Liebesleben von Fisch-Geborenen auswirken kann. Plötzlich könnten es in Beziehungen zu unerwarteten Täuschungen und Enttäuschungen kommen.

Ehrlichkeit ist jetzt unumgänglich, damit die Klarheit in der Beziehung nicht verloren geht.

Widder (21. März bis 20. April)

Nur Geduld – das dürfte das aktuelle Motto für Widder-Geborene sein, wenn es um die Liebe geht. Die nötige Leidenschaft ist zwar da. Aber Merkur in Waage, kombiniert mit der Energie von Mars und Neptun, strapazieren die Geduld von Widdern enorm.

Dadurch laufen sie Gefahr, in entsprechenden emotionalen Situation impulsiv zu reagieren, weil es augenscheinlich nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft. Damit riskiert man unschöne Konflikte. Doch etwas Selbstbeherrschung lohnt sich – ab Montag (22. September) beruhigt sich die Lage wieder.

Zwilling (21. Mai bis 21. Juni)

Die aktuellen Kosmos-Konstellationen sorgen bei Zwillingen für Unruhe. Sie verspüren sowohl einen großen Drang nach persönlicher Freiheit – aber gleichzeitig auch ein großes Bedürfnis nach Nähe.

Dieser emotionale Zwiespalt kann schnell zu Missverständnissen führen, wenn man je nach Laune zu impulsiv handelt. Klare Kommunikation über die eigenen Bedürfnisse ist nun wichtiger denn je.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Dem Krebs führt der Merkur in der Waage die harte Liebes-Realität vor Augen. Zu hohe Erwartungen oder Illusionen, die sich aus Wunschdenken ergeben haben, drohen jetzt zu zerplatzen. Besonders am Montag (22. September) und am Dienstag (23. September) muss sich der Krebs mit unangenehmen Wahrheiten in seinem Beziehungsleben auseinandersetzen.