Horoskop: Merkur macht’s möglich! SIE baden im August im ungeahnten Geldregen

Die Sterne wissen oft schon vorab, wie es um unsere Zukunft steht. Auch die Planeten-Konstellation hat in den Augen vieler Menschen maßgeblichen Einfluss auf unser Glück und Pech in sämtlichen Lebensbereichen. Das Horoskop serviert uns die Aussagen des Universums auf dem Silbertablett.

+++ Horoskop eindeutig: Diese Sternzeichen sollten ihr Lotto-Glück versuchen! +++

Und das orakelt jetzt Bahnbrechendes! Im August eröffnet Merkur nämlich ungeahnte Chancen. Der Planet, der derzeit noch im Zeichen Löwe steht, bewegt sich am 14. August ins Zeichen Jungfrau. Für ein Sternzeichen setzt es laut aktuellem Horoskop sogar ungeahnte Kräfte frei – und verspricht ein dickes Plus auf dem Bankkonto.

Horoskop orakelt Geldspritze

Jungfrauen können sich jetzt auf den August freuen. Das Erdzeichen, das vor allem für seinen Fleiß, seine Zuverlässigkeit und seine Hingabe bekannt ist, bekommt jetzt ordentlichen Rückenwind durch seinen herrschenden Planeten Merkur. So orakelt es jetzt das Horoskop.

Auch interessant: Horoskop: Alles auf Anfang! Drei Sternzeichen bekommen im August neue Chancen

Das Sternzeichen startet jetzt nämlich so richtig in seinem Job durch. Dabei können sich Jungfrauen nicht nur auf den Zuspruch ihres Teams verlassen. Außerdem winkt dem Sternzeichen eine Gehaltserhöhung. Lange warten müssen Jungfrau-Geborene auf den unerwarteten Geldsegen nicht mehr: Denn schon im August soll es so weit sein. Doch auch zwei andere Sternzeichen können sich jetzt auf den Monatswechsel freuen.

SIE sind im Job auf der Überholspur

Auch wenn der Merkur jetzt vom Sternzeichen Löwe abzieht, profitiert das Feuerzeichen laut Horoskop auch im August noch von seiner Energie. Der Planet der Kommunikation eröffnet Löwe-Geborenen in der zweiten Phase ihres Geburtsmonats ungeahnte Karriere-Chancen! Das Sternzeichen ist im August auf der Überholspur unterwegs und kann endlich ein großes Projekt abschließen.

Doch auch die Stiere können ihr Motivationstief bald hinter sich lassen und werden im Job zu neuer Höchstform auflaufen. Wie das Horoskop orakelt, entdeckt das Erdzeichen neue Aufgaben, in denen es vollkommen aufgehen wird. Außerdem entdecken sich Stier-Geborene im August neu.