Horoskop: Blumen-Mond kommt – drei Sternzeichen werden zu Glückspilzen

In wenigen Tagen ist es soweit, mit dem Mai wartet ein neuer Monat und auch ein neues Glück auf uns. Wer an höhere Mächte glaubt, der setzt oft auch Hoffnungen in sein Horoskop. Das wird nicht nur von den Sternen, sondern auch von der Sonne und dem Mond beeinflusst.

Besonders der Vollmond im Mai, auch Blumen-Mond genannt, hat auf drei Sternzeichen große Auswirkungen.

Horoskop: Das bringt der Mai

Grundsätzlich hält der Mai für alle Tierkreiszeichen eine gewisse Aufbruchstimmung und Veränderung bereit. Das Horoskop steht in diesem Monat unter Einfluss des Jupiters, der dafür sorgt, dass man alte Pfade verlassen und Neues ausprobieren möchte. Drei Sternzeichen soll das unter Einfluss des Vollmondes im Mai aber besonders gut gelungen.

Dazu gehören Zwilling-Geborene (21. Mai bis 21. Juni). Normalerweise sind Zwillinge rund um die Uhr für Freunde und Familie da, in den kommenden Wochen liegt der Fokus aber mehr auf der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Passend dazu rollen die Sterne im Mai den roten Teppich für dich aus – deine besten Eigenschaften wie zum Beispiel Kommunikationsfähigkeit und Unternehmenslust kommen also zum Tragen. Zum Vollmond am 23. Mai überkommt dich erst recht das Gefühl, alles richtig zu machen, was wiederum Mut für neue Pläne fördert.

+++ Sternzeichen Zwillinge: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge +++

Horoskop: Auch Waagen und Wassermänner surfen auf Erfolgswelle

Waage-Geborene (24. September bis 23. Oktober) haben zwar in den kommenden Wochen einige Anspannungen im Job zu bewältigen, doch dafür läuft es im Privat- und Liebesleben umso besser. Vor allem um den Blumen-Mond erleben Waagen mit ihren Lieblingsmenschen romantische Momente. Eine spannende Reise bietet sich in diesem Zeitraum gut an, um Erinnerungen für die Ewigkeit zu sammeln.

Auch das Horoskop der Wassermänner (21. Januar bis 19. Februar) sagt eine glückliche Zeit voraus. Im Gegensatz zu einigen anderen Sternzeichen sind Wassermänner in dem Zeitraum um Vollmond herum wirklich zufrieden. Es scheint alles möglich: In der Liebe gibt es Komplimente und überraschende Gefühle, im Job reiht sich ein gutes Feedback an das nächste.