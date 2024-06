Horoskop: Lotto-Glück im Juni! Diese drei Sternzeichen dürfen hoffen

In den lauen Juni-Nächten liegt eine besondere Magie in der Luft, so sagt es zumindest das Horoskop. Während viele ihren Blick auf die kommenden Sommerabenteuer richten, könnte für einige ausgewählte Sternzeichen das große Glück in den Sternen stehen – und das nicht nur im metaphorischen Sinne.

Laut Horoskop haben vier Tierkreiszeichen in diesem Monat besonders gute Aussichten auf einen Lotto-Gewinn! Und das sind sie:

Lotto-Chancen für Widder und Zwillinge

Für die temperamentvollen Widder könnte im Juni eine Periode der Erfolgserlebnisse anbrechen. Ihr Horoskop deutet auf gesteigerte Energie und Durchsetzungskraft hin, die sich nicht nur im Berufsleben, sondern auch beim Spiel um das große Los positiv auswirken könnten. Ihre gewohnte Entschlossenheit gepaart mit der Unterstützung der Sterne könnte den Widder zur rechten Zeit am rechten Ort finden – möglicherweise auch beim Ausfüllen des Lotto-Scheins.

Glückszahlen: 11 – 22 – 33

Das Sternzeichen Zwillinge steht im Juni unter einem guten Stern, wenn es um gesellschaftliche Kontakte und kommunikative Erfolge geht. Im Horoskop zeichnet sich für die Zwillinge eine Phase ab, in der sie besonders aufgeschlossen und charmant wirken, was auch beim Lotto von Vorteil sein könnte. Die angeborene Flexibilität und Neugier der Zwillinge ermutigen sie dazu, neue Wege zu gehen – warum nicht also auch einen Versuch beim Lotto wagen?

Glückszahlen: 7 – 14 – 28

Horoskop empfiehlt: Auf das Bauchgefühl hören!

Krebsen wird im Juni ein besonders intuitives Gespür nachgesagt, das ihnen in allen Lebenslagen zugute kommen kann, so auch beim Lotto. Das Sterne-Horoskop verspricht eine Zeit voller emotionaler Tiefe und verstärkter Sensibilität, was das Treffen von glücklichen Entscheidungen begünstigen könnte. Das Sternzeichen Krebs sollte seine Intuition nicht unterschätzen, vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, um auf das Bauchgefühl zu hören und das Glück im Lotto herauszufordern.

Glückszahlen: 16 – 23 – 31

Die stolzen, kreativen Löwen können sich freuen: Ihr Horoskop besagt, dass der Juni eine Welle kreativer Energie und Selbstvertrauen mit sich bringt. Diese könnten dem Löwen nicht nur in der Liebe oder bei Projekten zugutekommen, sondern auch beim Lotto. Werden sie ihr Glück nutzen und die richtigen Zahlen tippen? Die Sterne scheinen darauf zu deuten, dass das Risiko geringer ist als sonst – vielleicht ist nun die beste Zeit, um aufs Ganze zu gehen.

Glückszahlen: 5 – 17 – 29

Während Horoskope eine Quelle der Inspiration sein können, sollte man stets bedenken, dass sie keine wissenschaftlich belegten Vorhersagen darstellen. Jeder sollte mit Bedacht und Verantwortung handeln, insbesondere beim Umgang mit Geldspielen wie Lotto.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.