Horoskop: Endlich Glück in der Liebe! Für diese Sternzeichen wird es wahr

Suchen wir nicht alle die wahre, einzigartige Liebe? Kaum ein Thema umtreibt die Menschen so, wie die großen Gefühle für eine andere Person. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen unseres Lebens, lässt sich die Liebe selten steuern.

Für viele Romantiker hat sie etwas Magisches – und so macht es auch Hoffnung, dass das Horoskop einigen Sternzeichen jetzt das ganz große Liebes-Los prophezeit.

Horoskop: Venus sorgt für Liebes-Überraschungen

Gerade Sternzeichen, die in den letzten Monaten gegen Gefühle angekämpft haben und auf die Liebe verzichten wollten, werden in diesen Tagen laut Horoskop zum Umdenken bewegt. Schuld ist Liebes-Planet Venus, der die entsprechende Energie an die Sternzeichen weitergibt.

Zu den Glücklichen gehören unter anderem die Widder-Geborenen (21. März bis 20. April). Auch wenn diesen Menschen grundsätzlich keine Herausforderung zu schwer ist, haben sich die Widder in den letzten Wochen in der Liebe sehr zurückgehalten. Das lag vor allem an der Angst vor einer erneuten Enttäuschung und Verletzung. Doch diese Angst wird sich unter dem Venus-Einfluss in Zuversicht wandeln. Widder-Geborene erkennen plötzlich, dass die Liebe ihnen schon wieder näher ist, als sie dachten.

Horoskop: Diese Sternzeichen denken plötzlich um

Einen Sinneswandel werden auch die Wassermänner (21. Januar bis 19. Februar) erleben. Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, sind in der Regel gerne alleine und unabhängig und wollen nicht unbedingt einen Partner. Die Sterne sagen den Wassermännern allerdings voraus, dass schon bald der oder die eine kommt, die zeigt, dass das Leben auch in einer Beziehung abenteuerlich und abwechslungsreich sein kann.

Einen Wink mit dem Zaunpfahl bekommen auch die Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni) schon bald. Wenn die richtige Person vor den Zwilling-Geborenen steht, werden sie alle Zweifel über Bord werfen und den von den Sternen geebneten Weg gehen.