Horoskop: Liebes-Vorhersage bringt Licht und Schatten – diese Sternzeichen trifft es besonders

Das Horoskop hält wieder einmal eine Liebes-Vorhersage bereit. Für einige Sternzeichen wird sie Licht und Schatten bereithalten. Alles steht unter dem Einfluss des chinesischen Sternzeichens und verändert dadurch dein Liebesleben und deine Karriere. Diese Sternzeichen wird es dabei besonders treffen.

Horoskop: Tierkreiszeichen Hase

Für das Tierkreiszeichen Hase (Geburtsjahr: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) bedeutet der März den Sprung in die Liebe und das Glück. Egal ob du Single oder Vergeben bist. Dein Charme wird unwiderstehlich sein und das könnte dafür sorgen, dass du romantische Momente erlebst. Nutze also deine Zeit, um Beziehungen zu vertiefen. Sei es freundschaftlich oder auf romantische Art und Weise.

Vielleicht kannst du auch von der Drachen-Energie profitieren, um eine ganz besondere Person zu treffen. Auch beruflich und finanziell wirst du davon profitieren, trotz einer möglichen Unruhe, die du verspüren wirst. Deinen Frieden wirst du auch in kreativen Projekten oder in einem entspannten Hobby finden. Hauptsache, du probierst etwas Neues aus.

Horoskop: Tierkreiszeichen Tiger und Drache

Das Tierkreiszeichen Tiger (Geburtsjahr: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) profitiert auch enorm. Jetzt ist es an der Zeit, deine Träume in die Realität umzusetzen. Alle Freunde und deine Partner unterstützen dich und nehmen dir die Last von den Schultern. Zusammen könnt ihr Berge versetzen. Falls du noch Single bist, bringt dich die Energie des Drachen vielleicht zu einer neuen Person an deiner Seite. Bleibe immer offen für neue Bekanntschaften und lasse diese auch zu.

Das Tierkreiszeichen Drache (Geburtsjahr: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) wird während des Jahres des Holzdrachens mit einer spannenden Mischung aus Vergnügen und Herausforderungen umgehen müssen. Geprägt sein wird die Zeit von Freizeit und romantischen Abenteuern. Ob als Single oder in einer Beziehung. Du solltest immer offen sein. Denn diese Offenheit für neue Begegnungen können dein Leben bereichern.

Der Wechsel der Jahreszeiten fordert aber auch verstärkt deine Aufmerksamkeit für deine Gesundheit. Was dir dabei als einfacher und effektiver Helfer gegen potenzielle Erkältungen hilft, ist Vitamin C. Du solltest aber auch aufpassen. Plane sorgfältig, wo deine Kraft dich hinlenken soll. Möglicherweise stehst du vor besonderen Herausforderungen. Sei klug und versuche diese in persönlichen Wachstum und Erfolg umzuwandeln.