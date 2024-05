Horoskop: Große Liebe im Urlaub! Diese Sternzeichen treffen ihre Seelenverwandte in der Ferne

Sommer, Sonne, Liebesglück? Viele Menschen, die an Horoskope glauben, fiebern besonders auf die Vorhersage für ihr Sternzeichen in den kommenden Sommermonaten hin. Schließlich bietet so ein Urlaub auch einen Ausbruch aus dem stressigen Alltag, es ist Zeit für Dinge, die man sonst nicht unbedingt mitbekommt. Auch das Seelenleben entspannt sich und bietet Raum für Emotionen.

Tatsächlich winkt drei Sternzeichen in diesem Sommer gerade im Urlaub das Liebesglück, so sagt es zumindest das aktuelle Horoskop.

Horoskop sagt Frühlingsgefühle im Sommer voraus

Die Sternzeichen, die auch in den Frühlings- und Sommermonaten geboren sind, stehen bei diesem Liebes-Horoskop besonders im Fokus. Da wären zum Beispiel Zwilling-Geborene (21. Mai bis 21. Juni), die im Sommerurlaub endlich auf intellektuell Gleichgesinnte treffen. Laut Horoskop kann das unbekannte Gegenüber die Interessen der Zwillinge teilen und sie mit fesselnden Gesprächen und geistigen Impulsen überzeugen.

Löwe-Geborene (24. Juli bis 23. August) sind im Urlaub noch mehr auf Abenteuer und Aufmerksamkeit aus, als ohnehin schon. In fernen Ländern oder an unbekannten Orten werden Löwen deshalb auf jemanden treffen, der die gleiche Leidenschaft und Aktivität für das Leben pflegt. Gemeinsame Unternehmungen und viele Gespräche stärken die Anziehung und das Selbstbewusstsein des Löwen in dieser Zeit besonders.

Horoskop: Auch dieses Sternzeichen erwartet das Liebesglück

Auch für Widder-Geborene (21. März bis 20. April) könnte sich der Sommerurlaub in diesem Jahr lohnen. Ähnlich wie die Löwen suchen auch Widder das Abenteuer zur Zerstreuung und Erholung, könnten genau dabei jemanden treffen, der diese Abenteuerlust teilt.

Laut Horoskop ist es für Widder-Geborene auch nicht ausgeschlossen, mit dem Gegenüber noch weiter die Welt zu entdecken und dabei eine intensive Liebesbeziehung aufzubauen.