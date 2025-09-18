Diese Sternzeichen erleben dank Merkur in Waage pures Liebes-Glück!

Die Konstellation von Merkur in Waage meint es gut mit einigen Turteltauben. Fünf Sternzeichen dürfen sich nun über einen Boost in ihrem Liebesleben freuen.

In den kommenden Tagen besteht die ideale Chance, um die eigene Beziehung noch einmal zu stärken – oder den ersten Schritt in Richtung einer neuen Partnerschaft zu wagen.

5 Sternzeichen schweben dank Merkur in Waage auf Wolke 7

Wir verraten dir, welche fünf Sternzeichen sich laut ihrem Horoskop dank Merkur in Waage auf Herzklopfen einstellen dürfen.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Mehrfache Planeten-Power erleben Wassermann-Geborene am Samstag (20. September). Neben Merkur in Waage wirken sich nämlich auch noch Venus und Uranos auf das Sternzeichen aus – und entfacht eine überraschende Anziehungskraft, die sowohl Singles als auch Paare so nicht erwartet hätten.

Die Liebe fühlt sich plötzlich wieder aufregend und frei an. Im Dating-Leben erhalten spontane Treffen somit frischen Schwung.

Löwe (23. Juli bis 23. August)

Der temperamentvolle Löwe kann das Single-Dasein im Moment komplett auskosten. Auch er kann in der aktuellen Merkur-in-Waage-Lage von der Kraft von Venus profitieren – Flirts und Dates meistert er mit Leichtigkeit, sein Charisma erreicht unerwartete Höhen.

Doch diese Situation ist nicht nur für Singles von Vorteil. Denn der Charakter-Boost beim Löwen, der sich natürlich auch in seiner Ausstrahlung nach außen hin sichtbar macht, verleiht auch romantischen Gesten in der Beziehung eine besondere Bedeutung.

Jungfrau (24. August bis 22. September)

Aktuell steht noch der Merkur in der Waage – doch Jungfrau-Geborene schauen in den letzten Tagen dieser Konstellation auf ganz andere kosmische Entwicklungen: Ab Freitag (19. September) wandert Venus in die Jungfrau, am Sonntag (21. September) folgt der Neumond – der perfekte Zeitpunkt für Neuanfänge, Romantik oder ehrlich liebevolle Gesten.

Singles haben jetzt besonders gute Chancen, das Herz ihrer Auserwählten zu erobern. Und Paare können die nächsten Tage nutzen, um ihre Bindung zu stärken.

Waage (23. September bis 23. Oktober)

Merkur in Waage ist nur der Anfang – am Sonntag (21. September) folgt auch noch der Waage-Mond. Beides zusammen bringt dem Sternzeichen Klarheit, die in kriselnden Beziehungen zu Versöhnung und Harmonie führen kann.

Gleichzeitig profitieren auch Singles von dieser Balance. Auf potenzielle Partner wirken sie in dieser Zeit anziehender und charmanter.

Schütze (23. November bis 21. Dezember)

Schützen wird aktuell nicht langweilig. Dank Mars bringen die aktuellen kosmischen Konstellationen eine gehörige Dosis Abenteuerlust in die Liebe. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt für spontane Dates oder heiße Begegnungen.

Wichtig ist jedoch, dass die Erwartungshaltung von beiden Seiten von Anfang an geklärt sind, damit die feurigen Gefühle am Ende nicht in Enttäuschung enden.