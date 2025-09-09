Kein Glück im Liebes-Horoskop: Sternzeichen erleben Herzschmerz-Woche

Mit dem Ende des Sommers hält das Horoskop in Sachen Liebe nichts Gutes für vier Sternzeichen bereit. Statt Schmetterlinge im Bauch erwarten vier Sternzeichen in der zweiten Septemberwoche Herzschmerz und Liebeskummer.

Das erste „Unglückskind“ in Liebesangelegenheiten ist der Widder. Am Samstag (11. September) stellt der Neptun das Sternzeichen vor eine emotionale Prüfung. Er bringt für den Widder in Sachen Liebe eine große Portion Unsicherheiten mit sich. Doch aufgepasst! Genau diese Unsicherheiten können dazu führen, dass sich der Widder impulsiv verhält.

Horoskop erweckt im Zwilling den Freiheitsdrang

Für Widder in einer Beziehung kann dieses impulsive Verhalten zu großen Missverständnissen oder sogar Konflikten führen. Das Horoskop rät dem Sternzeichen jetzt zu Geduld. Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte der Widder sich erst einmal in Ruhe Gedanken machen, um nicht in einen fatalen Konflikt mit den Liebsten zu geraten.

Auch der Zwilling bleibt nicht von dem Herzschmerz-Horoskop verschont. Schuld daran ist der rückläufige Uranus am Freitag (12. September), der den ohnehin starken Freiheitsdrang des Zwillings noch mehr ankurbelt. Der Wunsch nach Unabhängigkeit sorgt dafür, dass es in der Beziehung des Zwillings ordentlich krachen kann. Aber auch für Singles hat der rückläufige Uranus Auswirkungen: durch dessen Einfluss zögert der Zwilling, den nächsten Schritt zu wagen und eine mögliche Beziehung verläuft sich ins Nichts.

Sternzeichen Krebs sollte Gefühle offen kommunizieren

In der zweiten Septemberwoche muss auch das Sternzeichen Krebs mit einigen Hürden in Sachen Liebesglück kämpfen. Der Pluto am Samstag sorgt nämlich dafür, dass der Krebs von extremen Emotionen heimgesucht wird, die dem Liebesleben im Wege stehen können. Das Horoskop verspricht Eifersucht und Unsicherheiten, die zu großen Konflikten in der Beziehung des Krebses führen können.

Aber auch die Singles unter den Krebsen bleiben nicht verschont. Durch den Einfluss des Plutos hat das Sternzeichen Schwierigkeiten, eine neue, tiefere Verbindung herzustellen. Gerade jetzt rät das Horoskop dem Krebs, seine Gefühle und insbesondere seine Ängste offen zu kommunizieren.

Im Skorpion erwacht von Mittwoch (10. September) bis Montag (15. September) die Leidenschaft. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn durch Neptun und Mars entwickelt das Sternzeichen unrealistische Erwartungen an eine potenzielle Beziehung. Wenn diese Erwartungen schlussendlich nicht erfüllt werden, könnten die Schmetterlinge im Bauch schnell in Herzschmerz enden. Das Horoskop rät dem Skorpion, sich realistisch damit auseinanderzusetzen, was man sich in einer Beziehung wirklich wünscht, statt sich den eigenen Fantasien hinzugeben.