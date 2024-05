Horoskop: So romantisch! Venus verhilft 3 Sternzeichen jetzt zur großen Liebe

Seit dem 23. Mai ist der Planet Venus in das Himmelszeichen Zwillinge gewechselt. Dort bleibt er noch bis zum 17. Juni und beschert drei Sternzeichen beinahe einen Monat lang eine Zeit voller Liebesglück. Sie können von der Kraft der Venus profitieren, verspricht ihr Horoskop.

Mit Beginn der Zwillings-Saison kommen spannende Veränderungen auf die drei Sternzeichen zu. Das Horoskop offenbart, wer sich jetzt über Schmetterlinge im Bauch freuen darf.

Horoskop: Venus im Zwilling bringt Liebe pur

Seit dem 23. Mai steht der Liebesplanet Venus im besonders energischen Sternzeichen Zwillinge. Das kann nur frischen Wind für das Liebesleben bedeuten. Und da damit auch die Zwillings-Saison beginnt, hat dieses Sternzeichen einen besonderen Vorteil von der neuen Planetenkonstellation.

Das für sein Kommunikationstalent bekannte Luftzeichen hat jetzt noch mehr Glück beim Flirten, kann sich offen und locker in Dating-Situationen beweisen. Spontane Abenteuer warten auf die Zwillinge in den kommenden Wochen. Vor allem Singles sollten Chancen nutzen, sobald sie sich zeigen. Wer weiß, vielleicht wird am Ende aus einem simplen Flirt die ganz große Liebe? Oder eine bereits bestehende Partnerschaft wird neu entflammt.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen werden sich verlieben

Auch auf den Schützen könnte jetzt der passende Deckel zum Topf kommen. Die Suche nach der wahren Liebe könnte nun endlich ein glückliches Ende finden. Sie müssen sich nur hinauswagen und ihr Glück versuchen. Denn dann wird sich alles wie von selbst fügen. Schützen ziehen nun alle in ihrer Umgebung magisch an. Wer bereits seine bessere Hälfte gefunden hat, kann nun den Funken wieder spüren und fühlt sich frisch verliebt wie am Anfang der Beziehung.

Und auch Löwen erleben einen zweiten Frühling in ihrer Beziehung. Jetzt kommen ihnen die besten Date-Ideen und sie wollen so viel wie möglich gemeinsam mit ihrem Partner erleben. Diese Energie erfüllt auch Singles und erregt die Aufmerksamkeit anderer. Ihr Charisma überzeugt und sie können sich vor Flirts kaum noch retten.