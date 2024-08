Horoskop: Jetzt knisterts! Bei diesen Sternzeichen nimmt das Liebes-Leben Fahrt auf

Neben dem Beruf und den Finanzen gibt es kaum einen Bereich, der in Horoskopen derart große Beachtung findet wie die Liebe! Wie läuft es in der Partnerschaft? Kann man bald mit einem Heiratsantrag rechnen? Oder hat das triste Single-Dasein vielleicht bald ein Ende?

Fragen über Fragen – die dazugehörigen Antworten suchen viele im Horoskop für ihr persönliches Sternzeichen. Und das bietet sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 sogar an – denn in den kommenden Monaten entfaltet der Planet Venus, benannt nach der römischen Göttin der Liebe, seine volle Kraft.

Horoskop: Venus verteilt Liebesenergie

Vor allem drei Sternzeichen werden von der kosmischen Liebeskraft profitieren, die durch die Venus-Mars-Konjunktion entfesselt wird. Wer seinen Traumpartner oder seine Traumpartnerin bisher noch nicht kennengelernt hat, darf sich darauf freuen, schon bald die lang ersehnten Schmetterlinge im Bauch zu spüren. Bis zum Ende des Jahres wird man sich Hals über Kopf verliebt haben.

Da hätten wir zum einen den Schützen. Das Feuerzeichen steht kurz davor, eine bedeutende Bekanntschaft zu machen – und eine Liebesbeziehung zu beginnen, die das Potenzial für ein märchenhaftes Happy End mit sich bringt. Schon im August und September könnte es für sie so weit sein.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen finden die Liebe

Der Wassermann dagegen muss sich noch bis in den Herbst gedulden – doch die Jahreszeit der güldenen Blätter fällt dafür besonders romantisch aus. Wassermann-Geborene verspüren eine geradezu grenzenlose Motivation, endlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Im Herbst 2024 könnte es dabei sogar sein, dass man sein großes Glück an einem sehr vertrauten Ort findet, an dem man es womöglich gar nicht vermutet hätte.

Und zu guter Letzt: der Steinbock. Wer zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar geboren wurde, sollte in der zweiten Jahreshälfte keine Chance ungenutzt lassen, neue Leute kennenzulernen. Die Wahrscheinlichkeit, sich endlich so richtig zu verlieben, ist in den kommenden Monaten so groß wie nie.

Alle anderen Sternzeichen sollten jedoch nicht verzagen. Schließlich sind die Sterne und Planeten nicht die einzigen Einflüsse, die sich auf dein Liebesleben auswirken können. Und wer weiß – vielleicht bist du ja der oder die Glückliche, in die sich dann einer der genannten Schützen, Wassermänner oder Steinböcke verliebt.