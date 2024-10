Horoskop: Liebes-Neumond im Oktober lässt bei drei Sternzeichen die Funken sprühen

Der Neumond am Mittwoch (2. Oktober) hat in diesem Monat Liebe im Gepäck! Und er verspricht gleich drei Sternzeichen Romantik pur. Das Horoskop prophezeit ihnen eine neue Phase, einen neuen Schritt in ihrer Beziehung oder ihrem Dating-Leben.

+++ Horoskop: Oktober-Knall! Jetzt trifft es alle Sternzeichen+++

Der Beginn dieses neuen Abschnitts wird mit dem Neumond eingeleitet. Und er fällt je nachdem, ob du Single oder gebunden bist, anders für die betroffenen Sternzeichen aus. Diese werden die Veränderung sofort zu spüren bekommen.

Horoskop: Neumond bringt dir deinen Traum-Partner

Vor allem für Singles wird der Oktober-Neumond zum Monatsbeginn interessant. Und ganz besonders für Widder-Singles. Sie erwartet nun eine schicksalhafte Begegnung. Womöglich trifft das Sternzeichen jetzt auf seine Traumfrau oder seinen Traummann. Eine neue Bekanntschaft könnte sich als die Liebe seines Lebens herausstellen.

Auch interessant: Horoskop: Spitzenreiter! Diesen fünf Sternzeichen kann niemand das Wasser reichen

Doch was hat der Neumond für vergebene Widder zu bieten? Auch sie können sich über neu aufflammende Gefühle freuen. Probleme lösen sich in Luft auf und die Romantik kehr zurück in die Beziehung. In den kommenden Wochen schweben du und dein Partner nur so auf der Wolke 7.

Horoskop: Neumond bringt Romantik zurück

Neben dem Widder können auch Zwillinge von der Liebes-Macht des Oktober-Neumondes profitieren. Er beflügelt ihre romantische wie auch ihre kreative Seite. So kommen ihnen die süßesten Ideen, wie sie ihre Liebsten überraschen können. Auf Singles wartet am Dienstag (8. Oktober) eine einmalige Gelegenheit für einen verheißungsvollen Flirt.

Da der Neumond in den Geburtsmonat der Waage fällt, erstrahlt sie nun besonders und erlebt einen regelrechten Energieschub. Ihre positive Ausstrahlung ist dabei kaum zu übersehen und wickelt die Menschen um sie herum regelrecht um ihren Finger. Eine neue Beziehung wartet bereits darauf, in Angriff genommen zu werden. Vergebene Waagen könnten nun den nächsten Schritt mit ihrem Partner wagen.