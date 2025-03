Horoskop: Krähenmond zwingt Sternzeichen zum Handeln – doch sie müssen vorsichtig sein

Im Horoskop haben alle Vollmonde einen eigenen Namen, benannt nach Ereignissen, die unseren Vorfahren vor zahllosen Jahren aufgefallen sind. So kam auch der Krähenmond oder auch Wurmmond im März seinen Namen. Der nächste steht am Freitag (14. März) an und wirbelt das Leben einiger Sternzeichen besonders durcheinander.

Ob auch du um den 14. März aufpassen musst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

Horoskop: März-Vollmond lässt dich alles hinterfragen

Am Freitag (14. März) steht der nächste Vollmond an, diesmal im Sternzeichen Jungfrau. Er fällt sogar mit einer Mondfinsternis zusammen, bei der ein Blutmond ansteht. Hier erscheint der Mond für kurze Zeit rot am Himmel, in Deutschland wird das jedoch kaum erkennbar sein. Schade, dennoch wird es ein kosmisches Spektakel!

Auch interessant: Horoskop sagt Geldregen voraus – diese Sternzeichen sollten schnell Lotto spielen

In seiner vollen Fülle wird der Krähenmond oder auch Wurmmond genannt um 7.55 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu sehen sein. Er trägt seinen Namen im Übrigen von den zu dieser Zeit aus dem Boden kommenden Regenwürmern beziehungsweise von dem Krächzen der Krähen, die das Ende des Winters ankündigen.

+++ Horoskop: Schon im Frühling! Diesen Sternzeichen winkt ein Geldregen +++

Ein Vollmond bedeutet per se einen emotionalen Einschnitt, besonders wenn er im Sternzeichen Jungfrau steht. Eine Mondfinsternis bedeutet zudem einen kosmischen Neustart. Die Sternzeichen werden nun gezwungen, in ihr Innerstes zu schauen. Vielleicht muss Vergangenes losgelassen und Veränderungen positiv entgegengeblickt werden. Besonders sechs Sternzeichen sollten sich das zu Herzen nehmen.

Horoskop: 6 Sternzeichen müssen aufpassen

Jungfrauen sind bekannt für ihren Perfektionismus, ihren Ordnungssinn und ihr kritisches Denken. Diese Energie beeinflusst die anderen Sternzeichen nun mit dem Vollmond. Doch sollten sie vorsichtig sein und nicht zu selbstkritisch werden und sich unter Druck setzen, möglichst schnell Veränderungen herbeizurufen. Sechs Sternzeichen sollten besonders auf sich aufpassen.

Hier die Übersicht, was im Detail auf sie zukommt:

Steinbock : Das Sternzeichen wird in seiner Zielgerichtetheit ausgebremst. Vielleicht sollte es nun etwas weniger Gas geben und Dinge hinterfragen, die es in letzter Zeit unglücklich gemacht haben.

: Das Sternzeichen wird in seiner Zielgerichtetheit ausgebremst. Vielleicht sollte es nun etwas weniger Gas geben und Dinge hinterfragen, die es in letzter Zeit unglücklich gemacht haben. Wassermann : Bei dem Luftzeichen wird es emotional und tiefgründig. Du stellst dir jetzt die wichtigen Fragen: Was will ich? Was macht mir Angst? Scheue nicht davor, körperliche Nähe zuzulassen.

: Bei dem Luftzeichen wird es emotional und tiefgründig. Du stellst dir jetzt die wichtigen Fragen: Was will ich? Was macht mir Angst? Scheue nicht davor, körperliche Nähe zuzulassen. Der Widder muss sich nun gezwungenermaßen mit sich selbst beschäftigen. Dabei geht es vor allem darum, deine Rolle auf der Arbeit zu hinterfragen.

muss sich nun gezwungenermaßen mit sich selbst beschäftigen. Dabei geht es vor allem darum, deine Rolle auf der Arbeit zu hinterfragen. Zwillinge : Bei dir geht es um Reflexion auf zwischenmenschlicher Basis. Du solltest nicht weiter auf emotionale Distanz gehen, sondern in die Kommunikation mit deinem Partner und ansprechen, was dich stört. Doch manches kann bestimmt auch bis nach dem Vollmond warten.

: Bei dir geht es um Reflexion auf zwischenmenschlicher Basis. Du solltest nicht weiter auf emotionale Distanz gehen, sondern in die Kommunikation mit deinem Partner und ansprechen, was dich stört. Doch manches kann bestimmt auch bis nach dem Vollmond warten. Löwen sollten Materielles jetzt besser nicht priorisieren. Finanziell stehen die Sterne eher schlecht für die Feuerzeichen. Sie sollten ihren Umgang mit Geld jetzt hinterfragen. Womöglich haben sie zuletzt etwas zu viel ausgegeben.

Skorpion: Du hinterfragst nun deine Beziehungen innerhalb deiner Freundesgruppe. Fühlst du dich überhaupt noch zu ihnen zugehörig? Oder gibt es eine Freundschaft, die dir nichts mehr bringt?

Dein Horoskop verspricht, wenn du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt, wirst du langfristig glücklich und fühlst dich erfüllt. Übrigens: Am 29. März steht der nächste Neumond an. Und der fällt auch noch mit einer Sonnenfinsternis zusammen. Der März hat es dieses Jahr wirklich in sich.