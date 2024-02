Horoskop: Diese 5 Sternzeichen finden an Karneval ihr großes Liebesglück

Kaum hat das Jahr begonnen, steht auch schon die Hochphase der fünften Jahreszeit vor der Tür. Viele Menschen fragen sich: Wie sieht eigentlich mein Horoskop an Karneval aus?

Stehen die Sterne günstig, um in der jecken Zeit nicht nur ein paar Küsse auf die Wange zu sammeln, sondern wirklich auf Tuchfühlung zu gehen? Das Horoskop verrät dir, welche Sternzeichen an Karneval auf die große Liebe hoffen dürfen.

Horoskop: Fünf Sternzeichen an Karneval im Liebesglück

Wassermann (21. Januar – 19. Februar): Los geht’s mit dem Wassermann, der auf spannende Entwicklungen an Karneval hoffen darf. Schließlich steht die Sonne im Sternzeichen Wassermann. Dazu bringt der Neumond mitten in der Karnevals-Zeit (9. auf 10. Februar) neue wilde Einflüsse. Weil dann auch noch Mars und Venus im Wassermann auftauchen, steht deinem Liebesglück eigentlich nichts mehr im Wege. Vertrau auf dich und geh in die Offensive.

Stier (21. April – 20. Mai): Venus im Wassermann kann auch beim Stier den Durchbruch bringen. Doch sei darauf gefasst, dass du spontan auf neue Einflüsse reagierst und plötzlich selbst in die Offensive gehen musst. Dein unbändiger Enthusiasmus lässt dich in viele Liebesrollen schlüpfen.

Mehr Horoskope: Diese Sternzeichen dürfen sich im Februar auf einen Geldregen freuen

Krebs (22. Juni – 22. Juli): Du begrüßt den Karneval mit einer ganz großen Portion Konfetti. So kunterbunt und frei du auch in den Februar gehst: Das jecke Treiben hält dir den Spiegel vor und zeigt: auf die inneren Werte kommt es an. Schau genau hin – dann entdeckst du hinter den Fassaden der Kostüme deine wahren Liebe.

Jungfrau (24. August – 23. September): Jungfrauen stehen in der Wassermann-Saison besonders im Fokus. Venus im Wassermann lassen die Gedanken schweifen? Wie sieht die richtige Liebe aus? Der Neumond nach Weiberfastnacht könnte dir Antworten geben. Brauchst du eher einen festen Anker an deiner Seite? Oder möchtest du dich doch eher im offenen Meer der Liebe treiben lassen?

Mehr Themen:

Waage (24. September – 23. Oktober): Waagen müssen an Karneval in sich gehen. Venus im Wassermann lässt dich die Ketten deiner ältesten Denkmuster über die Liebe neu denken. Löse alle Seile, die dich zurückhalten. Schau darauf, was dir wirklich guttut. Und geh voller Zuversicht auf neue Leute zu. Wann, wenn nicht an Karneval, wird dein Ruf nach Liebe erhört?