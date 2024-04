Horoskop: Planeten-Pech im April – drei Sternzeichen müssen einstecken

Es gibt Zeiten, in denen einfach nicht alles nach Plan läuft. Manchmal können dabei bestimmte astrologische Konstellationen eine Rolle spielen. Laut dem Horoskop werden drei Sternzeichen im April 2024 eine Pechsträhne erleben.

Das bedeutet jedoch nicht, dass alles schiefgeht. Vielmehr verläuft einfach nicht alles so, wie man es sich erhofft hat. Wer im April zu den Pechvögeln gehört, erfährst du hier.

Horoskop: Jungfrau

Die normalerweise so strukturierten Jungfrauen werden diesen Monat vor große Herausforderungen gestellt. Es scheint, als würden alle Probleme gleichzeitig auf sie zukommen, so dass sie trotz ihrer sorgfältigen Planung nicht alles schaffen, was sie sich vorgenommen haben.

Unvorhergesehene Ereignisse durchkreuzen dabei ihre Pläne, und dabei haben Jungfrauen ohnehin schon genug zu tun. Single-Jungfrauen stehen außerdem vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen sie sich binden oder nicht? Angesichts des ganzen Chaos ist diese Entscheidung momentan nicht leicht zu treffen.

Horoskop: Wassermann

Diesen Monat könnten Wassermänner etwas zerstreut sein und dazu neigen, Fehler zu machen. Im Beruf ist es daher ratsam, besonders aufmerksam zu sein, um wichtige Fristen einzuhalten und nichts zu übersehen. Auch finanziell könnte der April eine Herausforderung sein.

Wassermänner sollten unbedingt ihre Ausgaben im Auge behalten, da unerwartete Rechnungen auftauchen könnten, an die sie nicht gedacht hatten. Trotz allem sollten sie den Kopf nicht hängen lassen, denn diese schwierige Phase wird bald vorüber sein!

Horoskop: Fische

Wie die Jungfrauen haben auch die Fische im April Schwierigkeiten, alles zu bewältigen. Sie fühlen sich überfordert und sehnen sich nach Ruhe, doch diese bleibt ihnen momentan verwehrt. Sowohl im Beruf als auch im Privatleben warten viele Verpflichtungen auf sie. In finanzieller Hinsicht sollten Fische in diesem Monat vorsichtig sein und mit Bedacht handeln. Sie sollten keine impulsiven Spontankäufe tätigen, die sie später bereuen könnten.