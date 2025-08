Horoskop: Vorsicht, Jungfrau! Vergebene müssen sich im August in Acht nehmen

Der August wird für das Sternzeichen Jungfrau holprig, denn es warten einige Stolperzeichen auf dich. Doch keine Angst, die Sterne sind mit ihrer kosmischen Energie immer auf deiner Seite.

Trotz allem: Gerade am 6. August musst du ordentlich aufpassen – es geht um deine Beziehung …

Horoskop für die Jungfrau: Obacht im August

Der August bringt für dich, liebe Jungfrau (24. August – 23. September), eine regelrechte Achterbahnfahrt der Emotionen – das steht nun im Horoskop schwarz auf weiß. Denn dein Herrscherplanet Merkur ist rückläufig und sorgt vor allem zu Monatsbeginn, für einige Stolpersteine (>> mehr Infos gibts hier). Ob im Job, in der Liebe oder in puncto Gesundheit – gerade jetzt heißt es, geduldig und aufmerksam zu bleiben.

++ Horoskop sieht günstige Mond-Planeten-Stellung vor! SIE sind im August topfit ++

Probleme tauchen auf, keine Frage, aber sie sind nicht unlösbar. Vielmehr bieten sie die Chance, an dir zu wachsen und gestärkt daraus hervorzugehen. Ab dem 22. August, wenn die Sonne in dein Zeichen wechselt, kannst du spürbar aufatmen: Die zweite Monatshälfte bringt dir nämlich viel mehr Leichtigkeit, Glücksmomente und positive Energie. Eine Zeit, in der vieles gelingt und deine Ziele greifbar werden. Doch davor muss man ordentlich aufpassen …

Konflikte und Kommunikationsprobleme – diese Personen besonders betroffen

Denn im Bereich der Liebe solltest du im August besonders achtsam sein – vor allem rund um den 6. August. An diesem Tag stehen nämlich Venus und Mond in einer eher herausfordernden Konstellation, die es dir schwer machen kann, deine Gefühle klar zu vermitteln. Gerade weil Merkur rückläufig ist, sind Missverständnisse und Kommunikationsprobleme daher vorprogrammiert. Zeige deinem Partner deshalb keine kalte Schulter, auch wenn es mal nicht so rund läuft.

Besonders Jungfrauen der dritten Dekade (24. August bis 23. September) sollten in dieser Zeit darauf achten, nicht vorschnell zu urteilen oder die Handlungen des Partners falsch zu interpretieren. Ein offenes Gespräch hilft hier oft mehr als Grübeln.

Eins ist klar: Der August fordert dich heraus, bringt aber auch die Chance auf Wachstum und bessere Tage. Bleib geduldig und aufmerksam – das Glück wartet ab dem Monatsende!