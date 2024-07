Horoskop: Alles auf Anfang! SIE erleben im Juli die Kehrtwende ihres Lebens

Die erste Jahreshälfte ist praktisch um die Sommersonnenwende vorbei und für viele ein Moment um die ersten sechs Monate des Jahres 2024 erst mal Revue passieren zu lassen. Lief bisher alles gut und kann gerne genau so weitergehen? Oder kann vielleicht sogar noch etwas verbessert werden? Wer gebannt in die Zukunft schaut und sich fragt, wie es in den kommenden Monaten weitergeht, der wirft auch gerne schon mal ein Blick ins Horoskop.

Fest steht: Für DIESE beiden Sternzeichen wird sich im Juli einiges ändern und das ein oder andere Ereignis könnte sogar das ganze Leben auf den Kopf stellen. Gehörst du vielleicht auch dazu?

Horoskop: Turbulente Zeiten für DIESE Sternzeichen

Veränderungen müssen nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Ob in der Liebe, im Berufsleben oder den eigenen Finanzen – ab und zu ist es gut, Vergangenes hinter sich zu lassen und mit einer 180-Grad-Wendung die zweite Jahreshälfte neu anzugehen. Laut Horoskop stehen die Sterne für zwei Sternzeichen gut, wenn es darum geht, zu neuen Ufern aufzubrechen.

+++ Horoskop: Geldregen im Anmarsch – diese Sternzeichen haben das große Lotto-Glück +++

Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober seinen Geburtstag feiert, der ist Waage und kann sich im Juli 2024 ganz schön auf was gefasst machen. Besonders in den Beziehungen der Waage stehen nämlich einschneidende Veränderungen bevor. Negative Gefühle müssen losgelassen werden, um Platz für neue Erinnerungen zu schaffen und ein endgültiger Schlussstrich kann manchmal befreiender wirken, als alte Lasten mitzuschleppen. Dies gilt bei der Waage nicht nur für romantische Beziehungen, sondern insbesondere auch für Freundschaften.

Weitere Themen:

Auch für den Steinbock wird sich im Juli 2014 laut Horoskop einiges grundlegend verändern. Allerdings bezieht sich dies im Gegensatz zur Waage nicht auf Beziehungen, sondern explizit auf seine Karriere. Berufliche Umbrüche und ungewohnte Herausforderungen stehen bevor. Doch werden diese erst einmal gemeistert, geht der Steinbock gestärkt aus den Veränderungen hervor.