Horoskop im August: Merkur stürzt drei Sternzeichen ins Chaos

Viele Menschen sind der festen Überzeugung, dass die Stellung der Planeten zueinander eine erhebliche Auswirkung auf ihr Leben hat. Kein Wunder, denn immer wieder treffen unvorhergesehen Ereignisse ein, stellen das Leben der Betroffenen auf den Kopf und stehen nicht selten im Zusammenhang mit einem astrologischen Ereignis.

Wie viel von den Geschehnissen am Ende des Tages tatsächlich auf die Planeten zurückzuführen sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Laut dem Horoskop im August sorgt ein seltenes Himmelsphänomen jedoch für Chaos im Leben dieser drei Sternzeichen. Gehörst du womöglich auch dazu?

Horoskop im August: Es wird turbulent

Nur dreimal im Jahr kommt es zum sogenannten „Mercury in retrograde”. Das bedeutet, dass der Planet Merkur jeweils für drei Wochen rückläufig und dadurch schwächer wird, während er innerhalb von knapp 88 Tagen einmal um die Sonne kreist. In den Sommermonaten lässt sich dieses Phänomen im achten Monat des Jahres vom 5. bis zum 28. August beobachten. Gleichzeitig hält das Horoskop im August für drei Sternzeichen eine turbulente Zeit bereit.

Wer zwischen dem 24. August und dem 23. September seinen Geburtstag feiert, ist von Sternzeichen Jungfrau und muss sich in den kommenden Wochen auf einiges gefasst machen. Es wird unnötig kompliziert und in den alltäglichen Situationen bricht Chaos aus. Der Grund? Der Merkur ist eigentlich für logisches Denken verantwortlich und bringt daher nun einiges in Schieflage. Doch das Erdzeichen ist mit seinem Schicksal nicht alleine.

Das Sternzeichen bekommt laut dem Horoskop im August den „Mercury in retrograde” ebenfalls zu spüren. Das Feuerzeichen wird in den kommenden Wochen ausgebremst und muss gegen seine negative Energie ankämpfen. Der Grund? Der rückläufige Merkur verursacht Kommunikationsprobleme und das löst beim Löwen ein regelrechtes Chaos aus. Die Devise lautet: Durchatmen und Ruhe bewahren, bis die turbulente Zeit vorüber ist…