Horoskop: Diese Sternzeichen erhalten im Herbst endlich Klarheit

Aktuell steht nicht nur das Wetter in Deutschland am Scheideweg. Während so langsam ein Tief aus westlicher Richtung endgültig das Sommer-Wetter verdrängt, beginnt nun auch der kalendarische Herbst.

Und damit ändern sich auch die Vorzeichen für dein Horoskop. Drei Sternzeichen werden diese Veränderung besonders zu spüren bekommen.

Horoskop: Saturn sorgt im Herbst für Klarheit

Astrologie-Experten wissen: Die Planeten und deren Stellung zu den Sternbildern haben große Einflüsse auf kosmische Energien. Dem Saturn werden seit je her besonders starke Energieströme zugerechnet. Als Sternzeichen werden dem Schicksalsplaneten Steinbock und Wassermann zugeordnet. Doch im Herbst dieses Jahres bekommt auch ein drittes Sternzeichen die kosmische Energie des Saturns voll zu spüren.

Die Rede ist vom Stier. Kein anderes Sternzeichen ist mehr dafür bekannt, seine Probleme auszusitzen. Statt sich seinen Bedürfnissen zu stellen, bewegt sich der Stier nur allzu ungern aus seiner Komfortzone heraus. Und das sorgt sowohl in der Liebe als auch im Job dafür, dass Stiere nicht da landen, wo sie sich wohlfühlen. Doch im Herbst wendet sich das Blatt. Die Kraft des Saturns unterstützt sie dabei, ihrem Herzen zu folgen und ihre Träume endlich zu verwirklichen.

Saturn setzt neue Energien frei

Auch für Wassermänner bedeutet der Herbstbeginn den großen Befreiungsschlag. Der Saturn gibt ihnen endlich die Impulse, die es braucht, um sich einer neuen Herausforderung im Leben anzunehmen. Die Abenteuerlust ist neu entfacht.

Und auch die Steinböcke sehen im Herbst endlich wieder klar. Ihre Beziehungskrise hat sie zuletzt viel Energie gekostet. Ein klärendes Gespräch stellt nun die Weichen für den Neuanfang. Danach steht endgültig fest, ob sich die Probleme noch lösen lassen. Falls nicht, hilft Saturn, jetzt die wahre Bestimmung in der Liebe zu finden.