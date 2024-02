Horoskop: Heiß und sexy! Diesen Sternzeichen stehen erotische Tage bevor

Die Sterne haben großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Auch in Sachen Erotik können wir uns an unserem Horoskop orientieren. Wenn du darauf wartest, dass es mal wieder heiß und sexy zugeht, dann solltest du dich an diesen Sternzeichen orientieren. Denn den folgenden Sternzeichen stehen erotische Tage bevor.

Horoskop: Widder und Stier

Widder: Derzeit erlebst du ein Hin und Her zwischen widersprüchlichen Liebessternen. Du schwankst zwischen dem Verlangen nach Nähe und dem Bedürfnis nach mehr Freiraum. Mal suchst du Zuneigung, mal bist du angriffslustig. Dein Partner braucht Geduld und Verständnis für diese Achterbahn der Gefühle. Als Single möchtest du dich ausleben und genießt unverbindliche Flirts.

+++ Horoskop: Februar wird zum Albtraum – für diese Sternzeichen läuft es überhaupt nicht +++

Stier: Völlig überraschend für einen Stier, aber jetzt genießt du es, die Initiative zu ergreifen und auf Eroberungstour zu gehen. Und du bist dabei ziemlich erfolgreich. Dank Venus und Mars fühlst du dich abenteuerlustig und bereit für neue Herausforderungen! In einer Beziehung sehnt sich dein Bedürfnis nach mehr Spaß und Abenteuer. Du bist neugierig und möchtest auch im Schlafzimmer neue Wege erkunden und dich voll ausleben.

Horoskop: Jungfrau und Schütze

Jungfrau: Als Single fühlst du dich selbstbewusst und bist zufrieden mit dir selbst. Das zeigt sich auch in deiner Art zu flirten. Du bist offen für neue Erfahrungen und lässt dich leicht zu weiteren Schritten anstacheln. In deiner Partnerschaft bist du eine Quelle frischer Impulse. Du bringst immer wieder neue Ideen ein, die für gute Stimmung und mehr Vergnügen im Schlafzimmer sorgen.

+++ Chinesisches Horoskop: Dieses Sternzeichen darf jetzt nichts überstürzen +++

Schütze: Als Single hast viel Erfolg, denn du ziehst deine Bewunderer magisch an. Dabei genießt du es auch selbst, im Rampenlicht zu stehen. Die prickelnden Emotionen bereiten dir Freude. In einer Beziehung wirken die sexy Impulse genauso anregend. Ihr erlebt eine neue Intensität in eurer Sinnlichkeit und Erotik.

Horoskop: Steinbock und Fische

Steinbock: Dank Venus und Jupiter erlebst du als Single eine erhöhte Anziehungskraft und kannst dich unbeschwert dem Vergnügen des Flirtens hingeben. Die Suche nach der großen Liebe oder einem aufregenden Abenteuer wird spannender denn je. Auch in Beziehungen kommt frischer Wind auf. Deine Lust auf erotische Experimente nimmt zu, und gemeinsam entdeckt ihr neue Facetten eurer Sinnlichkeit.

Mehr News:

Fische: Dank der Einflüsse von Venus und Mars erlebst du in deiner Beziehung eine Zeit der Harmonie und Zufriedenheit. Ihr gestaltet euer gemeinsames Leben kreativer und aktiver. Als Single strahlst du Ausgeglichenheit aus, was dich besonders attraktiv für deine Bewunderer macht. Flirts halten nun wieder, was sie versprechen, und bringen Freude und Erfüllung.