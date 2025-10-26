Glückstag! Diesen drei Sternzeichen gelingt heute alles

Wer in sein Horoskop blickt, der verspricht sich davon positive Prognosen für alle Lebensbereiche – Job, Finanzen, Gesundheit und Liebe!

Gleich drei Sternzeichen dürften daher am Sonntag (26.10.) besonders freudig strahlen, wenn sie erfahren, was das Universum für sie in petto hat.

Sonntag wird für 3 Sternzeichen zum Glückstag

Hier erfährst du, welche Sternzeichen am Sonntag einen spürbaren Schub in Sachen Glück und Energie erleben.

Stier (21. April bis 20. Mai)

Saturn und Mond verbinden sich in einem harmonischen Zusammenspiel – und das sorgt bei Stier-Geborenen für einen deutlichen Gesundheitsschub. Keine Trägheit mehr, du fühlst dich fit, kräftig und gut ausgeruht.

Ein perfekter Tag für Fitnessübungen – oder auch nur einen flotten Herbstspaziergang, um ein paar Schritte zu sammeln. Aber auch andere gesundheitsfördernde Routinen können heute gefestigt werden, zum Beispiel beim Kochen neue gesunde Rezepte ausprobieren. Heute kann dabei absolut nichts schiefgehen!

Löwe (23. Juli bis 22. August)

Der feurige Löwe kann am heutigen Sonntag die besagte Sonne nutzen. Ihre Energie lässt auch die Strahlkraft und das Selbstbewusstsein des Löwen erstarken!

Gefühlt niemand kann seine Augen von dir abwenden, die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dir. Diese energiegeladene Situation kannst du perfekt nutzen, um Projekte – die du mit anderen zusammen erarbeitest – zielstrebig und effektiv voranzubringen.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Uranus und Mars verschaffen dem Wassermann am heutigen Sonntag einen schier unbändigen Tatendrang. Neue Ideen oder Projekte ausprobieren, die dich nachhaltig erfüllen könnten? Dafür gibt es kaum einen besseren Tag als heute.

Innovative und überzeugende Pläne sprudeln nur so aus dir heraus. Nutze die Energie dieses Sonntages, um Dinge in Bewegung zu setzen, die dich weit über die neue Woche hinaus begeistern könnten.