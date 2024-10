Horoskop: Echte Glücksritter – diese drei Sternzeichen erwartet der November ihres Lebens

Was für ein Glück! Das Horoskop sagt drei Sternzeichen im November eine unvergessliche Zeit voraus. Sie werden in allen Lebenssparten mit Erfolg und Liebe gesegnet. Die Sterne stehen für sie genau richtig und planetarische Unterstützung gibt es obendrein.

+++ Horoskop: Glückswelle steht bevor – für SIE werden alle Träume wahr +++

Im November stimmt einfach alles für diese drei Sternzeichen. Zählst auch du zu den Glücklichen? Das Horoskop verrät es dir.

Horoskop prophezeit ihnen Glück

Mit den Sternen und dem Planeten Mars auf ihrer Seite erleben drei Sternzeichen im November eine Zeit des puren Glücks. Ob in der Liebe, im Beruf oder auch finanziell gesehen spielt ihnen das Leben immer die richtigen Karten zu. Jetzt passt einfach alles und fügt sich zusammen zu einem der besten Monate in ihrem Leben.

+++ Horoskop: Neumond kommt mit voller Wucht – diese Sternzeichen müssen sich ihrer Vergangenheit stellen +++

So erlebt der Krebs eine besonders liebevolle Zeit im Kreis seiner Familie und liebsten Menschen. Im November kann er dies besonders genießen. Denn der Vollmond am 15. November führt dem Sternzeichen noch einmal vor Augen, was ihm am wichtigsten ist: Zeit mit der Familie zu verbringen. Gut, dass es jetzt auch finanziell stimmt für den Krebs und er dank Mars seine Ziele erreichen und so zum Beispiel genug Geld für einen schönen Kurzurlaub mit der Familie zusammensparen kann.

Horoskop: Sie erleben einen Glücksmonat

Auch für den Löwen steht die Liebe im November im Vordergrund. Das Feuerzeichen entdeckt dann eine ihm unbekannte romantische Ader in sich und überrascht damit auch seinen Partner. Single-Löwen sind dann besonders charismatisch beim Flirten. Aber auch beruflich kann der Löwe dank seiner kreativen Ideen überzeugen. Auch ihm verhilft der Mars dabei zum Erfolg.

Dank ihrer strukturierten und organisierten Art können auch Wassermänner Erfolge in ihrer Karriere verbuchen. Im November spüren sie eine besonders große Motivation. Wenn sie ihre Energie gut einteilen, können sie alles schaffen. Auch im Privaten hilft ihnen das, Konflikte zu bewältigen und liebevolle Momente mit ihren Engsten zu teilen. Wassermänner, Löwen und Krebse sollten diese Zeit genießen.