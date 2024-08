Horoskop: Vom Glück gesegnet! Diese Sternzeichen erleben einen unvergesslichen Sommer

Das Sommer-Horoskop ist da! In diesem Sommer wartet auf drei Sternzeichen das pure Glück. Es ist schon fast zu schön, um wahr zu sein. Und das haben sie unter anderem dem Planeten Merkur zu verdanken. Der wandert im August in das Zeichen Jungfrau und bringt so viel frische Energie in dein berufliches Leben.

Aber auch andere Planeten wie der Jupiter bieten jetzt schon ihre Unterstützung an. Laut Horoskop sind drei Sternzeichen nun nicht mehr aufzuhalten.

Horoskop: Sommer bringt Glück

Schicksalhafte Begegnungen, beruflicher Erfolg, die Erfüllung von lang gehegten Träumen – in diesem Sommer ist für drei Sternzeichen alles drin. Und das haben sie dem Planet Merkur und auch dem Jupiter zu verdanken, der für Optimismus, Erfolg und Reichtum steht.

Krebse sollten sich im Sommer viel draußen und im Wasser aufhalten. Denn die beruhigende Energie, die sie daraus für sich ziehen können, hilft ihnen dabei, mit sich und ihren Gefühlen in Einklang zu kommen. Und haben sie diesen Statuts erst einmal erreicht, ist für sie nichts mehr unmöglich. Zudem bekommen Krebse nun Unterstützung vom Jupiter, dem Planeten des Erfolgs. So kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.

Horoskop: Jupiter und Sonne vereint

Jungfrauen zehren in diesem Sommer vor allem von der Sonne. Ihre Energie beflügelt das Erdzeichen, sorgt für gute Laune und Vibes. Plötzlich läuft einfach alles am Schnürchen für sie. Ob in der Liebe, finanziell oder beruflich – auch sie bekommen Rückenwind und -Halt von Jupiter. Jetzt ist die Zeit für ihre Träume gekommen.

Das dritte Sternzeichen im Bunde ist die Waage. Sie kann sich im Sommer vor allem auf unerwartet magische Begegnungen freuen – wenn sie offen dafür ist. Egal ob es zu einer beginnenden Liebesbeziehung oder einem Karriere-Aufschwung führt – in dieser Jahreszeit sollten sie die Augen und Herzen für ihre Mitmenschen öffnen. Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf.