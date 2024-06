Horoskop: Glück im Spiel UND in der Liebe! Für sie hat die Pechsträhne ein Ende

Wie sagt man so schön? Entweder man hat Pech beim Spiel oder man freut sich über Glück in der Liebe. Zumindest ist dies der Spruch, der bei diversen Spieleabenden und Glücksspielen am häufigsten fällt, wenn man gerade mal keine Glückssträhne hat. Aber ist wirklich nur eines der beiden Dinge möglich? Laut Horoskop stehen die Sterne für ein Sternzeichen besonders günstig.

Wer hat schon so viel Glück, dass im Leben alles glatt läuft? Im Beruf geht es bergauf, das Liebesleben läuft auf Hochtouren und auch sonst scheint alles in bester Ordnung zu sein? Ein glückliches Sternzeichen kann sich jetzt darüber freuen – es geht aufwärts!

Horoskop: Der Juni 2024 gehört den Löwen

Das Horoskop verheißt Gutes für alle Menschen mit dem Sternzeichen Löwe. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen kann es beruflich steil bergauf gehen. Hast du ein Projekt lange vor dir hergeschoben, einen wichtigen Kunden nicht erreicht oder steht eine entscheidende Präsentation bevor? Der Juni ist der Monat, in dem plötzlich alles wie von selbst läuft und du endlich Anerkennung für deine Arbeit bekommst.

Aber nicht nur beruflich, sondern auch im Privatleben läuft plötzlich alles wie von selbst. Die Pechsträhne hat endlich ein Ende, denn die Planetenkonstellation verspricht einen Juni voller Liebe und Harmonie. Es werden sich für die Löwen neue Möglichkeiten für romantische Begegnungen ergeben, und bereits bestehende Beziehungen werden plötzlich noch inniger als bisher.

Wer im Sternzeichen Löwe geboren ist, hat im Juni nicht nur Glück im Beruf und gute Aussichten in der Liebe, sondern ist in den kommenden Wochen auch körperlich und geistig topfit. Da stimmt einfach das ganze Wohlbefinden! Löwen sollten den Juni und die Kraft der Sterne nutzen, um endlich das zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben.