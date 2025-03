Horoskop: Glücksmonat April! Diesen Sternzeichen gelingt bald einfach alles

Jetzt, wo der Frühling endlich angebrochen ist und die Sommerzeit bereits mit milderen Temperaturen lockt, hat man beinahe das Gefühl, als wäre alles möglich. Das Horoskop zeichnet für einige Sternzeichen im April einen absoluten Glücksmonat.

Plötzlich läuft bei ihnen alles wie am Schnürchen: ob im Job, in der Liebe oder bei den Finanzen. Alles ist im Lot und die Sternzeichen strotzen nur so vor Energie und Kreativität. Gehörst auch du zu den Glücklichen? Das sagt dir hier dein Horoskop.

Horoskop sagt 3 Sternzeichen Glück voraus

Während die einen noch aus dem Winterschlaf aufwachen müssen, sind die anderen schon für alle Schandtaten bereit. Drei Sternzeichen spüren die Frühlingsenergie in sich und sind nun nicht mehr aufzuhalten. Sie treffen jetzt die richtigen Entscheidungen, die sie im Leben voranbringen. Und ein bisschen Glück ist auch mit dabei.

Auch interessant: Horoskop sagt Geldregen voraus – diese Sternzeichen sollten schnell Lotto spielen

Widder zum Beispiel haben im April ihre Hochsaison. Durch einen scheinbar endlosen Energie-Boost von Mars und Sonne im Rücken befindet sich das Feuerzeichen auf Siegeszug. Ob im Beruf, bei den Finanzen oder einem privaten Projekt – Widder bekommen einfach alles, was sie wollen. Vor allem die erste Monatshälfte birgt ungeahnte Chancen. Doch sollten Widder vorsichtig bleiben. So viel Glück könnte neidisch machen.

+++ Horoskop: Drama bahnt sich an! Für diese Sternzeichen wird der April ein einziger Kampf +++

Horoskop: Im April auf der Überholspur

Auch Steinböcke ernten endlich, was sie das letzte Jahr über gesät haben. Ihre Arbeit zahlt sich nun im April aus. Saturn und Jupiter stehen günstig für die Verwirklichung lang gehegter Ziele. Eine Beförderung könnte anstehen oder auch eine Gehaltserhöhung. Der Steinbock wird in seiner Annahme bestätigt, dass sich harte Arbeit schlussendlich auszahlt. Doch auch das Erdzeichen kann noch überrascht werden. Ein verlockendes Angebot könnte ihm noch mehr Erfolg versprechen. Ob der Steinbock wagt, zuzuschlagen?

Alle guten Dinge sind drei! Und so können Zwillinge nun dank ihres Herrscherplaneten Merkur ab dem 7. April auf einen kreativen Flow hoffen. Sie sprudeln über vor Ideen und wissen diese geschickt an den Mann oder die Frau zu bringen. Verhandlungen laufen dank des Kommunikationstalents der Zwillinge hervorragend. So erweitern sie nicht nur ihr Netzwerk, sondern bekommen auch finanzielle Chancen. Ihr Charme zahlt sich jetzt besonders im Job aus.