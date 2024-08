Horoskop: Schon bald echte Gewinner – DIESE Sternzeichen erwartet das große Glück

Glück haben immer nur die anderen? Du stehst nie auf der Gewinnerseite des Lebens? Pass mal auf, das kann sich nun ganz schnell ändern. Zumindest wenn du laut Horoskop zu DIESEN Sternzeichen gehörst. Sie sind nämlich schon bald echte Gewinner.

Aber Gewinner wobei? Im Lotto? Oder im übertragenen Sinne, im Job oder in der Liebe? Du wirst es kaum glauben! Lies hier weiter, wenn du auf ein positives Horoskop für dich hoffst.

Horoskop: Echte Gewinner – Sternzeichen im Glücks-Taumel

Glück im Leben kann jeder gebrauchen – die einen haben mehr, die anderen weniger davon. Aber wenn du zu folgenden Sternzeichen gehörst, bist du laut Horoskop bald ein echter Gewinner! Der August hat Großes mit dir vor.

Zumindest wenn du dich zu den Stieren zählst. Denn dieses (und noch ein weiteres) Tierkreiszeichen erwartet schon bald eine Extraportion Glück. Der Stier ist vor allem im August ein echter Gewinner-Typ. Bei ihm läuft einfach alles rund: Liebe, Job, Geld… Es ist ein Traum!

Der Grund dafür sind verschiedene Planeten, die das Horoskop des Stiers tatkräftig unterstützen. Liebesplanet Venus beschert sowohl Singles als auch Menschen in einer festen Partnerschaft einen heißen August. Und damit ist nicht das Wetter gemeint. Uranus dagegen sorgt beim Stier für neue Erlebnisse. Das kann im Privaten oder auch im Beruflichen sein. Im Job und finanziell kann es für den Stier bald steil hinauf gehen – ein echter Gewinner also.

Horoskop: Planeten vereinen sich für die Jungfrau

Auch der Jungfrau stehen mehrere Planeten laut Horoskop hilfreich zur Seite. Da wäre zum einen der Merkur. Er sorgt dafür, dass Jungfrau-Geborene, die eh schon als ehrgeizig gelten, noch mehr Power aus sich herausholen und so im Beruf richtig durchstarten. Vielleicht steht sogar eine Beförderung an.

Venus sorgt natürlich auch bei diesem Sternzeichen für wahre Glücksmomente in der Liebe. Vergebene können neue Leidenschaften in der Partnerschaft entdecken. Für Singles steht die ganze Welt offen. Sie sind echte Gewinner in Sachen Liebe. Wir wollen aber nicht den Uranus vergessen. Dieser sorgt bei der Jungfrau für einen vitalen und gesunden Lebensstil. Da kann ja wirklich gar nichts mehr schiefgehen!