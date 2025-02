Horoskop: Spontaner Geldregen! Drei Sternzeichen können noch im Februar feiern

Geld macht nicht glücklich? Na ja, es kann einem zumindest viele Freiheiten schenken. Nicht ohne Grund probieren so viele Menschen wöchentlich ihr Glück im Lotto. Oder sie streben eine große Karriere an, um an Ende die Früchte davonzutragen. Doch was sagt dein Horoskop dazu? Wartet auf dich vielleicht auch schon bald materielles Glück?

Der diesjährige Februar soll laut Horoskop gleich drei Sternzeichen ein bequemes finanzielles Polster bescheren. Das sind doch gute Aussichten! Doch bist du überhaupt dabei? Bei uns kannst du’s nachlesen.

Horoskop: Spontaner Geldregen im Februar! Drei Sternenzeichen können sich freuen

Ob ein Lottogewinn wie bei Chico, eine unerwartete Erbschaft eines entfernten Verwandten oder ein Karriere-Booster – wer freut sich nicht, wenn etwas Geld ins Haus flattert? Laut Horoskop wartet auf drei Sternzeichen jetzt ein finanziell fantastischer Februar!

Über diese Alliteration kann sich zum Beispiel der Krebs freuen. Für das besonders familienorientierte Tierkreiszeichen stehen die Sterne in diesem Monat besonders gut. Zumindest was das Finanzielle angeht. Ihn erwartet möglicherweise eine Rückzahlung, mit der er nicht mehr gerechnet hätte. Auch ein Extra-Gehalt oder ein Lotto-Gewinn könnte das Konto ordentlich aufbessern. Und davon profitieren dann sicher auch die Lieben. Ein Teil des Geldes sollte aber am besten auch langfristig angelegt werden.

Passend zum Thema: ++ Februar-Horoskop verkündet Gewinner. 4 Sternzeichen schwelgen im Glück ++

Löwe und Waage erhalten kosmische Hilfe

Auch der Löwe kann sich die Hände reiben, wenn sein Horoskop stimmt. Denn Jupiter, der Planet des Glücks, ist ihm momentan wohlgesonnen. Das klingt nach einer neuen, spannenden Einkommensquelle oder einem lukrativen Jobwechsel. Die nächsten Wochen werden es zeigen.

Über ein XXL-Taschengeld kann sich zu guter Letzt auch die Waage freuen. Wenn du in diesem Sternzeichen geboren wurdest, bekommst du aktuell sogar kosmische Hilfe. Denn Venus unterstützt dich dabei, deine Finanzen besser in den Griff zu bekommen. So kannst du entweder erstmal Schulden abbauen oder sogar einen fetten Gewinn verbuchen – je nach Lebenslage.