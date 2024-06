Horoskop: Geldregen, große Liebe & Co. – dieses Sternzeichen reitet jetzt auf der absoluten Glückswelle!

Gerade erst wurde für gleich drei Sternzeichen in einem aktuellen Horoskop ein glückliches Händchen im Lotto-Spiel orakelt. Demnach sollen sie in Kürze von der kosmischen Kraft profitieren und einen unglaublichen Geldsegen erwarten dürfen (hier mehr dazu).

Doch schon jetzt prophezeit Horoskop die nächste Glückssträhne. Laut diesem sind die Sterne aber in Kürze nur einem Sternzeichen wohlgesonnen. Wer diesem angehört, der kann sich im Juni aber gleich dreifach freuen!

Horoskop orakelt Glückswelle!

Für den Löwen stehen jetzt alle Zeichen auf Glück. Denn die Planetenkonstellation ist für das Feuerzeichen so ideal, dass es ihm einen Monat voller Erfolge und neuer Chancen bereitet – und das nicht nur im Job und in der Liebe.

So laufen Löwe-Geborene in ihrem Beruf zu neuen Höchstformen auf. Wer sich bislang noch nicht an neue Projekte heranwagte oder nicht hoch in der Gunst seines Chefs stand, kann jetzt auf die kosmischen Energien bauen. Denn laut Horoskop erhalten Löwen im Job endlich die Anerkennung und den Erfolg, den sie sich schon lange verdient haben. Da könnte nicht nur eine Beförderung, sondern auch eine Gehaltserhöhung drin sein!

Wann verhelfen die Sterne zur Glückssträhne?

Aber nicht nur im Job, auch im Privatleben profitieren Löwen jetzt laut aktuellem Horoskop. Wer vergeben ist, kann die Beziehung zu seinem Partner weiter vertiefen und nächste Schritte einläuten. Wer dagegen noch auf der Suche nach der großen Liebe ist, könnte jetzt endlich fündig werden und sein passendes Gegenstück finden. Der Löwe erobert jetzt die Herzen im Sturm!

Die Glückssträhne bekommt das Feuerzeichen aber auch in Sachen Gesundheit zu spüren. Löwen strotzen jetzt nur so vor Energie und Tatendrang und feiern auch beim Sport neue Erfolge. Auch geistig sind Löwen laut Horoskop auf der Überholspur und zeigen sich so ausgeglichen wie nie.

Doch wann reitet der Löwe auf dieser absoluten Glückswelle? Wie das Horoskop orakelt, soll es schon im Juni diesen Jahres so weit sein. Löwe-Geborene sollten den Monat gut nutzen, um sich Träume zu erfüllen und alles zu erreichen, was sie sich schon immer gewünscht haben.