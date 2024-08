Horoskop: Diese 4 Sternzeichen sollten jetzt gut aufpassen – es geht um euer Geld!

Der Sommer ist in vollem Gange und das zumindest an einigen Tagen lockt das schöne Wetter viele Menschen ins Freie. Ob Urlaub, Schwimmbadbesuch oder Tagesaustrip in die Stadt, Ausflüge werden nicht gescheut. Zu den Ausflügen und Urlauben kommt noch der Kauf von neuer Kleidung, Gartenmöbeln oder anderen der Jahreszeit entsprechenden Dingen. Da kann das Geld manchmal schneller weg sein, als manchem lieb ist. Mit Blick auf das Horoskop haben es in Sachen Geld allerdings manche Sternzeichen leichter als andere.

Denn während die einen ihr Geld zum Fenster hinauswerfen, behalten andere stets den Überblick über ihre Finanzen. Vor allem vier Sternzeichen gehen in diesem Sommer besonders sorgsam mit ihrem Kontostand um.

Horoskop: Besonders gutes Gespür für Finanzen

Durch die Energie der Planeten Merkur und Pluto ergeben sich in diesem Sommer für einige Sternzeichen viele finanzielle Chancen. Allen voran das Sternzeichen Jungfrau. Menschen mit diesem Sternzeichen gelten ohnehin als sparsam, zielorientiert und vorausschauend. Wenn das keine idealen Voraussetzungen sind! Merkur könnte während der Jahreszeit des Sternzeichens vom 24. August bis zum 23. September noch besser helfen, damit das Konto garantiert nicht ins Minus rutscht.

Auch der Skorpion hat einen angeborenen Sinn für Geld und analysiert nicht nur seine Umgebung, sondern auch seine Finanzen genau. Trotzdem muss er aufpassen, dass sein Kontostand immer ausgeglichen bleibt und nicht ins Minus rutscht.

Auch die beiden Sternzeichen Steinbock und Waage zeichnen sich durch eine eher langfristige Planung und analytische Fähigkeiten aus. Um finanziell stabil zu bleiben, planen diese beiden ihre Ausgaben oft besonders klug. Diese Fähigkeit wird sie auch durch den Sommer begleiten!

