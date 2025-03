Horoskop: Schon im Frühling! Diesen Sternzeichen winkt ein Geldregen

Der Frühling stet vor der Tür und sorgt bei vielen Menschen für gute Laune. Die Sonne kommt häufiger raus und auch die ersten Pflanzen fangen an zu blühen. Für einige Sternzeichen könnte es laut Horoskops noch einen weiteren Grund zur Freude geben.

Drei Sternzeichen winkt nämlich trotz Sonnenschein im Frühling ein ordentlicher Geldregen im Job.

Horoskop: Dieses Sternzeichen erwartet Geldregen

Zu den Sternzeichen, die einen Geldregen erwarten können, gehört unter anderem der Stier. Er hat sich in den letzten Monaten besonders auf der Arbeit bemüht, und wird dafür endlich belohnt.

Mit etwas Glück sichert er sich dafür im Frühling eine ordentliche Gehaltserhöhung. Darauf ausruhen sollte er sich aber nicht.

Sternzeichen Waage: Das erwartet dich im Frühling

Für das Sternzeichen Waage sieht es laut Horoskop ganz ähnlich aus, wie für den Stier. Personen mit diesem Sternzeichen könnte ebenfalls ein besseres Gehalt gewährt werden. Dafür müssen sie allerdings selbst den Mut für eine Gehaltsverhandlung aufbringen.

Damit das klappt, sorgt der Planet Venus im Frühling für die benötigte Portion Selbstbewusstsein. Also nichts wie los, hol dir, was du verdienst! Aber Vorsicht: Bereite dich im Vorfeld lieber gut vor und überlege dir deine Argumentation schon im Vorfeld!

Horoskop: Sternzeichen Löwe erwartet mehr Geld

Last but not least bekommt auch der Löwe einen ordentlichen Zuschuss bei der Arbeit. Er wird für seine harte Arbeit und die Mühe belohnt, und kann sich mit dem Geld etwas gönnen. Mit etwas Glück kann er sich im Frühling mit sogar einen langersehnten Traum erfüllen.