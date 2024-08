Horoskop: Zahltag! Diese Sternzeichen bekommen jetzt endlich, was sie verdienen

Ob Glück in Liebe, bei der Gesundheit oder der Karriere: Die Sterne, Planeten und Mondkonstellationen nehmen großen Einfluss auf unser Leben. Das Ergebnis können wir dann in Horoskopen nachlesen, die uns die Vorhersagen wie auf dem Silbertablett präsentieren.

Was diese jetzt für gleich vier Sternzeichen vorsehen, ist kaum zu glauben. Denn geht es nach ihrem Horoskop, zahlen sich ihre Mühen schon bald aus und sie werden endlich für alles belohnt, was sie in den letzten Monaten oder gar Jahren geleistet haben.

Horoskop sieht Erfolg bei Job und Finanzen

Die Chancen stehen mehr als günstig, dass es in Sachen Karriere und Geld jetzt steil bergauf geht. Leider profitieren davon aber nicht alle Sternzeichen, denn die Planeten können jetzt nur wenigen von ihnen mit Tatkraft zur Seite stehen. So begünstigt etwa der Planet des Antriebs – der Mars – Widder-Geborene bei ihrem Karriereweg.

Das ohnehin schon durchsetzungsfähige Sternzeichen bekommt jetzt nochmal einen extra Schub an Energie, der das Feuerzeichen einen kühlen Kopf bei seinen Finanzen behalten und seine berufliche Ziele mit purer Willenskraft umsetzen lässt. So orakelt es das aktuelle Horoskop.

Auch SIE profitieren von den Planeten

Doch auch die Venus hat jetzt ihre Finger im Spiel und stärkt dem Stier den Rücken. Das wird das Erdzeichen vor allem auf seinem Konto bemerken können, aber auch beruflich wächst das Sternzeichen endlich über sich hinaus. Davon kann auch der Löwe jetzt ein Lied singen. Mit der Kraft der Sonne strahlt das Feuerzeichen noch mehr Selbstbewusstsein aus. Das bemerken auch Job-Scouts oder Vorgesetzte in der eigenen Firma und verhelfen Löwe-Geborenen zum nächsten Karriere-Schritt.

Zu guter Letzt sieht das Horoskop aber auch für den Steinbock den Zahltag voraus! Der Planet Uranus hat beim Erdzeichen seine Finger im Spiel und gibt die nötige Kraft für innovative Ideen, um im Job die Karriere-Leiter weiter zu erklimmen. Der Ehrgeiz des Sternzeichens zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes endlich aus.

Bis es so weit ist, müssen sich die vier Sternzeichen nicht mehr lange gedulden. Noch in diesem Sommer werden ihre Mühen dank der Unterstützung der Planeten endlich belohnt werden.