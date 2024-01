Horoskop: Für diese drei Sternzeichen wird der Februar ziemlich turbulent

Kaum ist der Januar vorbei, steht der Februar auch schon vor der Türe. Nachdem das Jahr turbulent und voller Überraschungen gestartet ist, fragen sich viele Menschen zurecht, wie es im Februar wohl weitergehen wird. Ein Blick ins Horoskop zeigt: Besonders diese drei Sternzeichen werden im zweiten Monat des Jahres ein wahres Auf und Ab erleben.

Horoskop: Für SIE wird der Februar turbulent

Alle Löwen aufgepasst: In eurem Beziehungsleben könnte sich in diesem Monat etwas tun. Während die ersten beiden Wochen eher langweilig beginnen, könnte es ab dem 16. Februar 2024 richtig turbulent werden. Heiße Flirts und wilde Nächte stehen allen Löwen-Singles bevor. Diese Liebesenergie wird sich auch in der gefestigten Partnerschaft bemerkbar machen. Probleme können gelöst werden und ein befreiendes und erhabenes Gefühl macht sich dadurch breit. Dieses Liebesglück wirkt sich natürlich auch positiv auf den beruflichen Alltag aus.

Auch für den Schützen könnte der Februar in Sachen Liebe und Gefühle ziemlich stürmisch werden. Die Planetenkonstellation könnte sogar für ein regelrechtes Gefühlschaos sorgen. Hier gilt: Ruhe bewahren und keine impulsiven Entscheidungen treffen. Stattdessen sollte der Schütze im Februar lieber in sich gehen und zweimal nachdenken, bevor er unüberlegt handelt. Dann lösen sich die Probleme vielleicht in Luft auf!

Ein chaotisches Liebesleben?

Auch der Waage steht im Februar einiges bevor, wie das Horoskop voraussagt. Doch neben all den turbulenten Erlebnissen im Liebesleben geht es auch in einem anderen Bereich wild zu. So entwickelt die Waage im Februar kreative Impulse und inspirierende Ideen, die garantiert auch von ihren Mitmenschen bemerkt werden. Nutze die Energie im Februar, um deine Ziele zu erreichen.

Das Horoskop für den Februar sagt also gerade für die drei Sternzeichen Löwe, Schütze und Waage turbulente Zeiten voraus. Nutzt die Energie und startet so richtig durch! Doch nicht alle Sternzeichen können sich auf einen schönsten zweiten Monat freuen: Erfahre in diesem Artikel, welche vier Sternzeichen im Februar besonders stark sein müssen.