Horoskop: Februar wird zum Albtraum – für diese Sternzeichen läuft es überhaupt nicht

Was haben die Sterne für mich in petto? Wer in sein Horoskop blickt, erhofft sich Vorhersagen auf das große Glück in Beruf, Liebe oder sonstigen Lebensbereichen.

Doch die Zukunft kann nicht immer rosig sein. Manchmal stehen eben auch unschöne Zeiten im Leben an, die man durchstehen muss. Bei vier Sternzeichen wird das im Februar 2024 besonders deutlich.

Horoskop: Konflikt-Potenzial im Februar

Neuer Monat, neues Glück? Nicht für diese vier Sternzeichen. Die kommenden Tage könnten für sie eher unbequem werden.

Widder (21. März – 19. April)

Der Widder neigt dazu, impulsiv und energiegeladen zu handeln. Doch das ist nicht immer von Vorteil. Wer in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht genau zuhört und überstürzt nach eigenem Gusto handelt, provoziert nur unnötige Konflikte. Also lieber einmal tief durchatmen und wohlüberlegt handeln – sonst wird es im Februar besonders ungemütlich.

Krebs (21. Juni – 22. Juli)

Auch für den als sensibel bekannten Krebs stehen im Februar emotionale Herausforderungen an. Konflikte mit Verwandten, Freunden und Bekannten können einen enorm schlauchen. Da fühlt man sich schnell überfordert, wenn man nicht weiß, wie man eine solche Krise bewältigen soll. Wichtig ist dabei aber auch, dass Krebs-Geborene für sich selbst einschätzen müssen, wie sehr sie sich von diesen Situationen belasten lassen. Stichwort „Selbstpflege“ – schau auch auf deine eigenen Gefühle und tu dir in allem Emotionschaos auch mal selbst etwas Gutes.

Waage (23. September – 22. Oktober)

Die Waage steht für Gleichgewicht und Harmonie. Das wünscht man sich nicht nur allgemein im Leben – sondern auch mit Blick auf die Finanzen. Hier könnten jedoch im Februar unerwartete Ausgaben auf Waage-Geborene zukommen. Also bitte ganz genau aufs Geld achten und jegliche Transaktion wohlüberlegen.

Steinbock (22. Dezember – 19. Januar)

Auf Steinböcke warten die Herausforderungen vor allem im Berufsleben. Hier könnte es im Februar zu Konflikten, Missverständnissen und Rückschlägen kommen. Aber davon sollten sich Steinbock-Geborene nicht unterkriegen lassen. Geduld und Bedachtheit sind hier nun gefragt.