Horoskop: Eismond bringt diesen drei Sternzeichen endlich Klarheit

Ende Januar erleuchtet der Vollmond – passend zur Jahreszeit auch „Eismond“ genannt – das neue Sonnenjahr und markiert den ersten Vollmond-Durchgang des Jahres 2024. Nachdem der letzte Vollmond des Dezembers im Sternzeichen Krebs ein starkes Gefühl für Emotionen weckte, bringt der Eismond im Signum des Löwen endlich Klarheit! Mehr Mut zur intensiven Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen ist jetzt laut Horoskop das Gebot der Stunde.

Im Horoskop für die Tage rund um den „Eismond“ am 25. Januar werden besonders drei Sternzeichen hervorgehoben, die sich von der kraftvollen Energie des Löwe-Vollmonds angesprochen fühlen könnten. Ihnen verspricht das Himmelereignis ausgezeichnete Tage mit Chancen auf neue Erfahrungen und Glücksmomente.

Horoskop: Zweifel und Probleme lösen sich auf

Das Sternzeichen Löwe steht unter dem „Eismond“ voll in seinem Element, da die Mondkräfte harmonisch mit der eigenen Persönlichkeit resonieren. Das führt zu gesteigertem Selbstbewusstsein und Motivation. Zweifel und Probleme könnten sich in dieser Phase leichter auflösen, und die gewonnene Dynamik könnte jedes Hindernis überwinden helfen. Endlich herrscht Klarheit!

Das Horoskop sagt vorher, dass in beruflichen Belangen wenig Anstrengung nötig ist, denn die Authentizität des Löwen wird ihm bei der Umsetzung seiner Pläne zum Vorteil gereichen. Der Vollmond unterstützt zudem das Knüpfen neuer Kontakte, während die großzügige Art des Löwen positive Aufmerksamkeit generieren kann. Der Eismond mag auch für romantische Möglichkeiten sorgen, wobei Löwe-Geborene darauf achten sollten, ihre Beziehungen nicht durch äußerliche Flirts aufs Spiel zu setzen.

Eismond stärkt Selbstvertrauen

Das Sternzeichen Wassermann ist dazu aufgerufen, eine introspektive Reise anzutreten und während des Vollmonds eigenen Zielen mehr Gewicht zu verleihen. Das Horoskop legt eine Stärkung der eigenen Intuition nahe, was Wassermännern hilft, ihre Ziele mit neuer Klarheit zu verfolgen. Die Aussichten auf Glück und Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen sind – dank der Entscheidungskraft des Wassermannes – greifbarer. Der Eis-Mond schenkt anhaltende Vitalität. Und eine überraschende Einladung könnte eine Reihe erfreulicher Stunden einleiten. Wassermann-Geborene könnten durch den Vollmond ein Plus an Selbstvertrauen erfahren, wodurch sie sich auf der Suche nach Beziehungen besser behaupten können.

Das Sternzeichen Schütze erfährt unter dem energischen Löwe-Vollmond einen Boost, der die Zeichen dieser Konstellation inspiriert, schon morgens mit reichlich Energie aufzuwachen und den Tag als etwas Besonderes zu empfinden. Das Horoskop legt den Schützen nahe, Aufgaben und Projekte mit Klarheit und frischer Begeisterung anzupacken und dabei rasch Fortschritte zu erzielen – vor allem beruflich. Vom Eismond geförderte Präsentationen und Bewerbungsgespräche können besonders erfolgreich verlaufen, da die Ausstrahlung der Schützen geradezu magnetisch wirkt. Selbst organisatorische Herausforderungen meistern Schützen mit Leichtigkeit, denn sie bewahren den Überblick und planen jedes Detail akribisch.

