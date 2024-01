Horoskop: Diese drei Sternzeichen haben beste Chancen auf das große Lotto-Glück

Mehr als sechs Millionen Menschen spielen regelmäßig Lotto und versuchen ihr Glück. Was gibt es Schöneres, als gleich zu Beginn des Jahres den Jackpot zu knacken und mit einem ordentlichen Betrag ins Jahr 2024 zu starten?

Während die einen ihre Glückszahlen nehmen und die anderen ihre Zahlen per Zufallstipp aussuchen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, herauszufinden, ob man im Januar zu den glücklichen Gewinnern gehören könnte: ein Blick ins Horoskop. Denn drei Sternzeichen haben die besten Chancen auf den Lotto-Jackpot!

Lotto: Diese drei Sternzeichen könnten sich freuen

Unverhofft kommt oft. Gerade dem Wassermann steht in diesem Jahr Großes bevor. Unerwartete Perspektiven und das Ergreifen jeder sich bietenden Chance könnten ihn in diesem Jahr reich machen. Also, lieber Wassermann: Dein optimistisches Wesen und deine Abenteuerlust könnten dafür sorgen, dass es bald Geld regnet. Nutze diesen Geldsegen und erfülle dir die großen Träume, die du dir schon lange wünschst.

Auch interessant: Horoskop: Krise im Januar – diese drei Sternzeichen müssen jetzt durchhalten!



Neben dem Wassermann gibt es noch ein weiteres Sternzeichen, das beim Lottospielen besonders viel Glück hat: der Steinbock. Die Zeichen stehen gut, dass er sich in diesem Jahr über einen Lottogewinn freuen kann. Die fließenden Energien, die ihn seit Jahresbeginn umgeben, könnten ihm den richtigen Riecher geben. Investiere klug und gönne dir trotzdem etwas! Der Widder ist der letzte Glückspilz. Seine Kreativität und Innovationsfreude werden dir dieses Jahr finanzielle Erfolge bescheren.

Primäre Glückszahlen als Erfolgsfaktor?

Die Astrologie kann immerhin ein Ansatz sein, um gewohnte Tipp-Muster zu durchbrechen. So könnten die drei auserwählten Sternzeichen Zahlen nutzen, die im Zusammenhang mit ihrem Geburtstag stehen oder die Glückszahl der Sternzeichen verwenden. Schließlich hat jedes Sternzeichen eine primäre Glückszahl. Laut Horoskop ist das beim Wassermann die 4, beim Steinbock die 8 und beim Widder die 9.

Das könnte dich auch interessieren:

Und alle anderen Sternzeichen: Nicht verzagen. Schließlich gehört zu einem Lotto-Gewinn eine ordentliche Portion Glück. Und das könnten alle Sternzeichen in diesem Jahr haben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.