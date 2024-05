Horoskop: Blumen-Mond wirft Schatten voraus – für diese Personen wird er alles ändern

Die Konstellation der Planeten und Sterne hat in der Astrologie enorme Bedeutungen. Mit jeder neuen Phase ändert sich dadurch dein Horoskop. Der Vollmond setzt dabei laut Astrologen besondere Energien frei.

Der Vollmond im Mai (23. Mai) wird dabei „Blumen-Mond“, weil nach der kalten Jahreszeit wieder ganz besonders viele Blumen blühen. Und das hat in diesem Jahr besonders große Auswirkungen auf das Horoskop von vier Sternzeichen.

Horoskop: Blumen-Mond setzt Kräfte frei

So steht der Blumen-Mond in diesem Jahr im Sternzeichen Schütze. Kein Wunder also, dass die dynamischen und fröhlichen Schützen die Auswirkungen sehr deutlich spüren dürften. Mit seiner mitreißenden und weltoffene Art ziehen Schützen durch den Vollmond im Mai alle Blicke auf sich. Nie war die Chance größer für beruflichen Erfolg und die Suche nach der großen Liebe.

Doch nicht nur Schützen profitieren vom Blumen-Mond. Weil die Sonne und Venus pünktlich zum Vollmond im Sternzeichen Zwilling stehen, spüren Zwillingsgeborene die Energie gleich im doppelten Sinn. Während negative Schwingungen einfach an dir abprallen, scheinst du die schönen Momente wie magisch anzuziehen. Nutze das und trau dir den Neuanfang zu, den du schon lange geplant hattest.

Blumen-Mond beeinflusst Sternzeichen

Auch Waagen und Wassermänner profitieren von der Schützen-Energie. Waagen scheinen plötzlich nicht mehr jeden Schritt doppelt abzuwägen und trauen sich ihr wahres Ich zu zeigen. Davon profitieren nicht nur deine Mitmenschen, sondern auch du selbst. Und auch Wassermann-Geborene merken, dass ihr Vorhaben der letzten Monate endlich wieder gelingen. Es geht also aufwärts!

Neben dem Blumen-Mond gibt es übrigens noch eine andere Bezeichnung für den Vollmond im Mai: Wonne-Mond. Das geht auf die altdeutschen Begriffe „wunni“ (Freude) und „wunne“ (Weideplätze) zurück. Denn im Mai wird bis heute das Vieh auf die sommerlichen Weideplätze getrieben, erklären die Experten von „wetteronline“.