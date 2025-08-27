Horoskop verspricht Stress im Job: September wird zur Belastungsprobe für diese Sternzeichen

Wer in sein Horoskop blickt, erhofft sich meist positive Prognosen für die persönliche Zukunft: In Sachen Liebe und Beruf soll es doch bitte bergauf gehen.

Doch im September sieht es in Sachen Karriere für einige Sternzeichen nicht ganz so gut aus. Hier erfährst du, welche Herausforderungen dein Horoskop in diesem Monat für dich bereithält.

Horoskop verspricht Stress im Job

Fünf Sternzeichen müssen sich im September auf einige Widerstände im Berufsleben einstellen. Für sie könnte es im Büro stellenweise schwierig werden.

Widder (21. März bis 20. April)

Widder-Geborene müssen ihr impulsives Handeln und ihr eigenes Ego etwas im Zaum halten – sonst wird es im September kompliziert. Am 5. September könnte es zu Konflikten mit Arbeitskollegen oder sogar mit dem Vorgesetzten kommen.

Der Widder muss lernen, sich selbst zu bremsen. Ein „Ego-Check“ am 15. September könnte vor falscher Selbstüberschätzung bewahren. Den eigenen Anspruch hinten anstellen und sich mehr auf produktive Teamarbeit einlassen, könnte das Konfliktpotenzial im Job deutlich herunterschrauben.

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Auf Skorpion-Geborene warten ähnliche Gefahren wie auf Widder. Der berufliche Ehrgeiz könnte schnell zu Ungeduld und zu Überreaktionen führen.

Der Wunsch, alles für den perfekten Erfolg kontrollieren zu wollen, kann schon am 11. September zu einigen Konflikten führen. Und wenn man dann mal für seinen rücksichtslosen Tatendrang zurechtgewiesen oder kritisiert wird (am 24. September), ist es für Skorpione schwer, damit richtig umzugehen.

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar)

Hohe Ansprüche können einen im Job zu Bestleistungen anspornen – aber wenn sie realistisch nicht erreichbar sind, steigt automatisch das Überforderungspotenzial. Die Folge: Unnötige Belastung durch Stress. Dann ist an Fortschritt erst einmal gar nicht zu denken.

Schon am 1. September können seelische Belastungen die Konzentration stören. Am 21. September besteht sogar Gefahr, dass man sich im Job derart überanstrengt, dass die Leistung einen richtigen Einbruch erleidet. Umso wichtiger ist es, sich realistische und erreichbare Ziele im Job zu stecken, um nicht in eine solche Abwärtsspirale zu rutschen.

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)

Der sensible Krebs sieht sich im September mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert, die sich auf die berufliche Situation auswirken könnten. Vor allem zwischen dem 17. und 23. September könnte es vor lauter Gefühlschaos schwierig werden, bei anspruchsvollen Aufgaben im Büro den Fokus zu bewahren.

Viele Verpflichtungen und Herausforderungen im privaten Bereich machen es dem Krebs im September schwer, sich auf die Arbeit und die Karriere zu konzentrieren. Auch wenn es schwerfällt: Der Krebs muss in diesem Monat versuchen, Privates und Arbeit strikter zu trennen und klare Grenzen zu setzen.

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Der Wassermann leidet im Job unter dem rückläufigen Uranus. Der bringt ab dem 6. September einige unerwartete Veränderungen mit sich, die die eigenen Karrierepläne mächtig durcheinanderwirbeln könnten. Neue Verpflichtungen, neue Strukturen im Büro – da wird es schwer, die Konzentration zu bewahren.

Vor allem perfektionistisch ausgeklügelte Planungen könnten zu Problemen führen – besonders am 19. September sollten sich Wassermänner nicht in ihrem eigenen Idealismus verlieren.