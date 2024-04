Horoskop: Diese drei Sternzeichen kämpfen im April mit heftigen Selbstzweifeln

Es gibt kaum einen Menschen, der komplett frei von der selbstkritischen Denkweise ist. In den meisten Fällen ist das gepaart mit einer guten Prise Selbstvertrauen, jedoch auch kein Problem, denn: Die Mischung macht’s. Doch laut Horoskop sind drei Sternzeichen im April von heftigen Selbstzweifeln geplagt. Gehörst du vielleicht auch zu jenen, die ihre eigenen Unsicherheiten zu stark fokussieren und lernen müssen loszulassen?

Egal, ob es um das eigene Aussehen, Leistungen im Job oder Erfolge in Beziehungen geht – so ziemlich in jedem Bereich machen sich ab und zu Selbstzweifel breit. Wichtig ist jedoch, sich von diesen negativen Gedanken nicht überrumpeln zu lassen und dagegen anzukämpfen. Genau das müssen wohl auch diese drei Sternzeichen in den kommenden April-Wochen versuchen.

Horoskop: April bringt Unsicherheiten mit sich

Wer zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober seinen Geburtstag feiert, der ist vom Sternzeichen Waage und muss sich jetzt im April ganz schön vor sich selbst behaupten. Immer perfekt aussehen und alles richtig machen – das sind die Ansprüche, die die Waage an sich hat. Kein Wunder also, dass ein Nicht-Erfüllen dieser Erwartungen zu größeren Selbstzweifeln führt. Dieses Sternzeichen sollte sich besonders im April etwas zurücknehmen und weniger Druck auf sich selbst ausüben.

Auch bei Fischen liegt der Fokus darauf, alles richtig zu machen und sich und allen anderen gerecht zu werden. Doch je mehr sie es versuchen, desto größer werden die Unsicherheit und die Angst vor dem eigenen Scheitern. Wer dagegen ankommen möchte, muss versuchen, etwas egoistischer zu sein und nicht allem gerecht werden zu wollen.

Laut Horoskop müssen sich auch Zwillinge im April besonders behaupten. Das Sternzeichen, das dafür bekannt ist, sehr selbstkritisch zu sein und sich für jegliche Fehltritte zu bestrafen, muss in den kommenden Wochen aufpassen, nicht in eine Spirale der Selbstzweifel zu geraten. Es gilt: Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen und gestärkt daraus hervorzugehen.