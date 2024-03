Horoskop unter dem abnehmendem Mond – diese Dinge solltest du jetzt anpacken

Nach dem Vollmond kommt der abnehmende Mond – so ist der Kreislauf der Dinge. Dieser erreicht erneut seinen Zenit am Sonntag (10. März). Denn dann ist der sogenannte Neumond. Der Mond ist dann als schmale Sichel am Firmament kaum noch zu erkennen. Was das fürs Horoskop bedeutet?

Im Horoskop haben die verschiedenen Mondphasen in Zusammenhang mit einem Sternzeichen immense Bedeutung. So war der abnehmende Mond zuletzt im Zeichen Waage und Skorpion zu sehen. Nun jedoch, erreicht er ein anderes Sternzeichen – was jetzt wichtig wird.

Horoskop: Abnehmender Mond in Schütze

Seit Samstag (2. März) befindet sich der abnehmende Mond im Sternzeichen Schütze und zwar bis Montagnacht (4. März). Jetzt ist die perfekte Zeit zum Entgiften und Reinigen – sowohl innerlich als auch äußerlich. Denn es ist Zeit für den Frühjahrsputz!

Gerade jetzt ergibt es Sinn, sich zu Hause wieder an die Fenster zu wagen und die Sicht auf die Außenwelt zu reinigen. Im Beruf sollten Pläne und Projekte im Ausland angegangen werden. Und wenn es um den eigenen Körper und die Gesundheit geht, steht eine Schonzeit für die Leber an und etwas Muskeltraining. Das ist momentan besonders effizient umsetzbar und hilft im Alltag, wenn du viel stehst oder sitzt. Wenn du danach noch deine Beine massierst, hast du alles richtig gemacht.

Horoskop: Abnehmender Mond in Steinbock

Nach dem Schützen kommt bekanntlich der Steinbock. Schon Montagnacht wechselt der abnehmende Mond vom Schützen in den Steinbock. Sollten es die Witterungsbedingungen zulassen, wäre ab dann der perfekte Zeitpunkt zum Pflanzen und Gärtnern. Doch auch bei anderen eher alltäglichen Aufgaben im Haushalt kann der Steinbock-Mond helfen wie zum Beispiel beim Staubwischen.

Diese Mondphase bis Donnerstagnacht (7. März) ist eine Zeit des Aufräumens und Sortierens – sowohl für den Geist als auch den Körper und die Seele. Und nicht nur dabei kann der abnehmende Mond im Steinbock helfen. Er sorgt auch für bessere Haut und Entschleunigung. Und nach dem Putzen, Aufräumen etc. darf auch gerne mal ein ruhiger Abend auf dem Sofa anstehen. Nach der harten Arbeit hast du dir die Erholung verdient.