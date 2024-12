Horoskop: Aus und vorbei! 3 Sternzeichen beenden das Jahr mit einem Scherbenhaufen

Das Jahr 2024 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Während die einen von uns schon Pläne für 2025 schmieden, stehen laut Horoskop gleich drei Sternzeichen zum Jahresende in einem Scherbenhaufen. Es geht um ihre Beziehung.

Hach, Liebe kann sooo schön sein! Ob gemeinsame Ausflüge oder einfach zusammen im Bett kuscheln – für viele Menschen gibt es nichts schöneres als Zeit mit dem Partner oder die Partnerin zu verbringen. Doch jeder, der schon einmal eine Beziehung geführt hat, weiß auch: Schwere Zeiten gehören zu einer Partnerschaft einfach dazu. Manchmal sind die Differenzen so unüberbrückbar, dass eine Trennung unausweichlich ist. Das Horoskop weiß, welche drei Sternzeichen als Singles ins neue Jahr gehen.

Horoskop: Alles aus beim Steinbock!

Ein Neuanfang im nächsten Jahr. Drei Sternzeichen machen ernst und trennen sich. Dazu zählen auch alle, die im Zeichen des Schützen geboren wurden. Schützen lieben einfach ihre Freiheit. Doof nur, wenn sie sich von ihrer Beziehung plötzlich eingeengt fühlen. Ein Cut muss jetzt her – und zwar urplötzlich! Schützen beenden ihre Beziehung in einer Kurzschlussreaktion. Sie genießen die Silvesterparty solo. Es bleibt abzuwarten, ob sich Schützen mit der Trennung einen Gefallen getan haben – oder vielleicht doch zu überstürzt gehandelt haben.

Steinböcke haben schon richtig Lust, mit neuen Vorsätzen in das neue Jahr zu starten. Ihre Liste ist lang – unter anderem nehmen sie sich vor, sich wieder selbst mehr zu lieben. Eigentlich ein schöner Vorsatz. Der Steinbock will keine Kompromisse mehr, die ihn nur unglücklich machen. Deswegen geht es jetzt der Beziehung an den Kragen. Im neuen Jahr will der Steinbock herausfinden, was ihn wirklich glücklich macht.

Auch dieses Sternzeichen macht Schluss

Und auch Widder machen (zunächst) Schluss. Die Leidenschaft in der Beziehung ist längst erloschen. Sie suchen nach tiefer und inniger Nähe. Doch in ihrer aktuellen Partnerschaft fehlt davon jede Spur. Zeit also für einen Neuanfang. Doch endgültig ist beim Widder nichts. Erst einmal gibt es eine Beziehungspause.