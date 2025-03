Horoskop 2025: Millionen! Diese Sternzeichen schwimmen bald im Geld

Na, was halten die Sterne und Planeten wohl für dich in nächster Zeit bereit? Während die einen im April laut aktuellem Horoskop wohl die rosarote Brille aufsetzen und von Amors Pfeil getroffen werden (wir berichteten), klingelt es bei anderen jetzt wiederum laut in der Kasse.

Die Horoskope geben dabei in der Regel nicht nur wöchentliche Prognosen ab, sondern werfen auch einen Blick in die Glaskugel. Und dabei kommt jetzt Erfreuliches für gleich drei Sternzeichen ans Licht. Es geht um jede Menge Geld.

Horoskop: Harte Arbeit zahlt sich aus

Wenn es ein Sternzeichen gibt, dass an Ehrgeiz nicht zu überbieten ist, dann ist es wohl der Steinbock. Dabei sind dem Erdzeichen keine Ziele zu hoch gesteckt. Selbst wenn Steinbock-Geborene jahrelang investieren müssen, um am Ende kleine Früchte zu ernten, ist es ihnen den Preis wert, am Ball zu bleiben.

Und in diesem Jahr sollen sich die Mühen der Steinböcke laut Jahres-Horoskop endlich auszahlen. Denn ausgerechnet der Glücksplanet Jupiter steht für das Sternzeichen jetzt günstig und sorgt für einen ordentlichen Geldsegen! Dabei sollen Steinböcke in diesem Jahr mit einer unvorhergesehenen Rückzahlung rechnen können.

Fische und Löwen auf Geld-Kurs

Doch auch auf Fische könnte in diesem Jahr ein ungeahntes Plus auf ihren Konten zukommen. Dafür muss das Wasserzeichen allerdings bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Denn nur mit einem Job-Wechsel wird ihm das Gehalt beschert, von dem er immer träumte. Sogar Millionen könnten dann laut dem Horoskop für 2025 drin sein!

Gerade Löwen lieben ein Leben in Saus und Braus. Und schon bald könnte das Feuerzeichen nicht mehr jeden Cent drei Mal umdrehen müssen. Denn die Sterne bescheren eine ungeahnte Finanzspritze, orakelt jetzt ihr Horoskop. Löwe-Geborene sollten ihrem Geld-Glück auf die Sprünge helfen und etwa zum Lottoschein greifen. Denn das soll sich definitiv auszahlen.