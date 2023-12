Horoskop: Riesiger Irrtum – warum plötzlich alle Sternzeichen auf DIESEN Tag schauen

Silvester steht vor der Tür. Viele Menschen haben sich für 2024 viel vorgenommen. Um ihre Träume und Pläne zu verwirklichen schauen viele auch gebannt, was ihr Jahres-Horoskop für ihr Sternzeichen voraussagt.

Doch der Jahreswechsel ist dabei gar nicht so entscheidend, sondern ein ganz anderes Datum.

Horoskop-Irrtum: Sternzeichen schauen auf dieses Datum

Denn schon einen Tag vor Silvester, am 30. Dezember 2023, erreicht die Rückläufigkeit Jupiters im Sternzeichen Stier ihr Ende. Dies markiert eine erhebliche astrologische Veränderung, die laut Astrologen einen bedeutenden Einfluss auf das kollektive Wohlgefühl haben wird.

Seit dem 4. September ist Jupiter rückläufig und hat dadurch zu einer allgemeinen Stagnation beigetragen. Das geht mit einer deutlichen Abnahme von stetiger Positivität und guter Laune einher. Viele Menschen erlebten ein Mehr an Zögern als sonst und hatten Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Veränderungen.

Es wurde auch ein häufiges Infragestellen von Entscheidungen verzeichnet. Die gut geplante Struktur des Stiers verstärkte ein Nachlassen der Spontanität, was in Verbindung mit der Rückläufigkeit Jupiters stand.

Neue Zeitrechnung ab 30. Dezember

Mit dem Abschluss der rückläufigen Phase Jupiters am Samstag wird eine Neuausrichtung der Energien erwartet. Fachleute empfehlen, bereits am 30. Dezember neue Pläne und Vorsätze in Angriff zu nehmen. Jupiter wird erneut Aspekte der Kreativität, Spontanität und positive Vibes fördern. Es wird eine Zeit, in der Energie und Glück in verschiedenen Lebenslagen spürbar werden. Diese Umstellung dürfte besonders hilfreich sein nach Monaten, in denen mehrere Planeten rückläufig waren und nach anstrengenden Feiertagen.

In der Astrologie wird die Rückläufigkeit eines Planeten oft als Zeit der Reflexion und inneren Revision gesehen. Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, symbolisiert Wachstum, Glück und Expansion. Seine Rückläufigkeit kann bestimmte Bereiche des Lebens verlangsamen oder das Überdenken bestimmter Pfade fördern. Der Abschluss seiner Rückläufigkeit wird als eine günstige Zeit für Neuanfänge und eine Fortsetzung des persönlichen Wachstums angesehen.

