Hornbach hat ungewöhnliche Bitte an Kunden – „Immer wieder verschwinden Buchstaben“

Ob neues Bad, neue Garage oder einfach nur ein paar Blumen für den Garten – bei Hornbach bekommt jeder Handwerker das, was er sucht.

Doch nun wenden sich das Unternehmen an seine Kunden. Hornbach hat eine ungewöhnliche Bitte.

Hornbach: Kuriose Aktion wirft viele Fragen auf

„Wir wollen nur wiederhaben, was uns gehört“, betont Hornbach in einem Radiowerbespot. Auch über Twitter äußert der Baumarkt einen ähnlichen Appell. Der „WAZ“ zufolge sollen Unbekannte an mehreren Filialen die Buchstaben des Markennamens von der Fassade gestohlen haben.

„Immer wieder verschwinden Buchstaben“, klagt das Unternehmen. Auch in Österreich und der Schweiz scheinen die Diebe keinen Halt vor dem Baumarkt zu machen.

Hornbach sorgt mit einer neuen Aktion für fragende Gesichter bei den Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Schöning

Währenddessen erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei dem skurrilen Aufruf um eine Marketingaktion handeln könnte. Die „WAZ“ hat sich bei den Polizeiwachen in den betroffenen Städten erkundigt. Weder in München noch in Binzen habe Hornbach die Beamten wegen des Diebstahls alarmiert.

Hornbach: Erste Verdächtige werden im Internet gehandelt

Im Internet werden bereits erste Verdächtige auserkoren. Schlemihl soll sich der „WAZ“ zufolge gemeldet haben und in der Sesamstraße leben. Angeblich wurde er dabei beobachtet, wie er einem Mann namens „Ernie“ – „Pssst, schau mal hier“ – ein großes „A“ angeboten haben.

Dabei handelt es sich wohl eher um einen Gag. Das Rätsel um die verschollenen Hornbach-Buchstaben bleibt somit ungelöst. (neb)