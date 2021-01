Homeoffice: Bundesarbeitsminister verkündet neue „Pflicht“-Verordnung – alles, was du jetzt wissen musst

Viele Unternehmen setzen schon auf Homeoffice. Mitarbeiter haben ihren mobilen Arbeitsplatz zuhause eingerichtet. Doch diese Regelung geht noch nicht weit genug. Jetzt hat sich die Politik in die Heimarbeitsmöglichkeiten eingemischt.

In der Bekämpfung der Corona-Pandemie müssen die Kontakte weiter reduziert werden, Ansteckungen verhindert werden. Durch das Arbeiten im Homeoffice sollen nun im verschärften Corona-Lockdown die weiteren Bedingungen geschaffen werden.

Homeoffice im Deutschland: Das musst du zum Corona-Lockdown und der Homeoffice-Pflicht wissen

Dabei spricht die Bundesregierung von einer „Pflicht“, Homeoffice anzubieten, „soweit dies nach den betrieblichen Gegebenheiten möglich ist“. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnte am Dienstagabend bei „Bild live“ Arbeitgeber davor, die Möglichkeit zum Homeoffice willkürlich abzusagen und kündigte Kontrollen an. „Sie müssen klar sagen, wo es geht – und auch, wo es nicht geht. Wo es möglich ist, sollen sie es ermöglichen und das wird im Zweifelsfall auch von Arbeitsschutzbehörden überprüft.“

Gleichzeitig bestünde für die Arbeitnehmer aber keine Verpflichtung das Angebot anzunehmen und umzusetzen. „Es gilt aber die Forderung dies auch anzunehmen“, machte Heil klar.

Der Bundesarbeitsminister hat die Details der geplanten Homeoffice-Vorgaben für Unternehmen am Mittwoch vorgestellt. Zuvor war die entsprechende überarbeitete Verordnung des Bundesarbeitsministeriums Thema im Bundeskabinett. „Dieses Virus ist ein gefährlicher Gegner, aber gemeinsam können wir Corona besiegen“, so der SPD-Politiker.

Bundearbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Foto: imago images / Joachim Sielski

In der Verordnung heißt es, Arbeitgeber hätten Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstünden. An einen bestimmten Inzidenzwert, wie in einem vorherigen Verordnungsentwurf vorgesehen, ist die Homeoffice-Vorgabe nicht mehr geknüpft.

Mindestabstände, Maskenpflicht und regelmäßiges Lüften gehören weiterhin zu den Maßnahmen am Arbeitsplatz. Der Bundesarbeitsminister machte deutlich, dass ein wesentlicher Teil der Beschäftgiten im ersten Lockdown im Homeoffice war. Zur Zeit sei er „immer noch hoch“. Doch dort sei noch Luft nach oben.

Bund und Länder hatten sich am Dienstag nach mehrstündigen Verhandlungen grundsätzlich auf die Homeoffice-Vorgaben für Unternehmen geeinigt. Dadurch sollen Kontakte am Arbeitsort, aber auch auf dem Weg zur Arbeit, reduziert werden. Die „Corona-Arbeitsschutzverordnung“ sieht daneben auch eine Begrenzung der Beschäftigtenzahl in geschlossenen Räumen vor und eine Vorgabe für Arbeitgeber „medizinische Gesichtsmasken“, „FFP2-Masken“ oder „vergleichbare Atemschutzmasken“ zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht möglich ist Abstände einzuhalten.

Homeoffice-Regeln bis zum 15. März

„Ich weiß, dass es tiefgreifende Maßnahmen in unserem Land sind“, sagte Heil am Mittwochmorgen. Doch diese seien nun notwendig. Sowohl diese als auch die Regelungen zum Homeoffice sind bis zum 15. März befristet. Sie sollen voraussichtlich nächsten Mittwoch in Kraft treten.

Linke kritisieren den Homeoffice-Beschluss als zu „halbherzig“

Kritik kam derweil von den Linken. Deren Vorsitzende Katja Kipping bedauere, dass am Ende keine Homeoffice-Pflicht, wie sie in der „ersten Formulierung“ geplant gewesen sei, angeordnet werde. „Die organisierte Arbeitgeberlobby hat vehement dagegen zum Sturm geblasen“, sagte Kipping. Den Infektionsschutz nicht auch konsequent in der Arbeitswelt durchzusetzen, bedeute, dass private Haushalte und „geschlossene Branchen wie die Veranstaltungsbranche und Kultur das ausbaden“ müssten, sagte die Linken-Politikerin. (js mit dpa)