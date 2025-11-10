Beamter will dauerhaft ins Homeoffice: Jetzt ist er über 20.000 Euro los

Der Fall eines ehemaligen Mitarbeiters des HMRC („His Majesty’s Revenue and Customs“) sorgt für Schlagzeilen: Der 67-jährige Martin Bentley, der sich nach Ende der Pandemie weigerte, ins Büro zurückzukehren, wurde nun verpflichtet, 20.000 Pfund (rund 22.700 Euro) an Gerichtskosten zu zahlen. Während eines Tribunals in Liverpool kam heraus, dass Bentley fest entschlossen war, alles in seiner Macht stehende zu tun, um weiterhin im Homeoffice zu arbeiten. Trotz eines medizinischen Berichts, der keinen Grund gegen eine Arbeit vor Ort sah, blieb Bentley bis zu seiner Pensionierung im September 2024 daheim.

Bentley hatte sogar versucht, HMRC wegen vermeintlicher Diskriminierung aufgrund seiner Behinderung zu verklagen – erfolglos. Das Gericht stufte seine Klage als „schikanierend und missbräuchlich“ ein und betonte, dass sie keine Aussicht auf Erfolg hatte.

Gewerkschaft und der Wunsch nach Homeoffice

Nun müsse Bentley monatlich 240 Pfund zahlen, bis die gesamte Summe beglichen ist. Doch statt sich selbst die Schuld zu geben, sieht er die Verantwortung bei seiner Gewerkschaft, der Public and Commercial Services Union (PCS). Diese hätte ihn dazu ermutigt, rechtliche Schritte einzuleiten, ihn dann aber im Stich gelassen, wie er erklärte. Die Gewerkschaft habe ihn nicht einmal vor Gericht unterstützt.

Ein Sprecher der PCS betonte, dass man nur Klagen unterstütze, die eine realistische Aussicht auf Erfolg hätten. Bentleys Fall sei jedoch nicht von der Gewerkschaft weiter verfolgt worden, weshalb Bentley als „Prozessbeteiligter in eigener Sache“ den Prozess alleine führte. Der Mann, der seit Januar 2012 bei HMRC gearbeitet hatte und unter psychischen Problemen sowie Nierenerkrankungen litt, kämpfte während seiner Zeit im Unternehmen mehrfach mit schwierigen Arbeitsbedingungen. Besonders belastend sei für ihn der Kontakt zu Kunden am Telefon gewesen.

Während der Pandemie arbeitete er komplett im Homeoffice und verweigerte später die Rückkehr ins Büro, als die Lockerungen kamen. Obwohl ihm von Seiten des Arbeitgebers Fahrten mit dem Taxi angeboten wurden, änderte das nichts an seiner Haltung. Bentley bestand darauf, dass das Homeoffice für ihn die bessere Alternative sei, was aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht notwendig war, wie der medizinische Bericht und das Gericht feststellten.

Das Urteil: Keine Grundlage für Weigerung

Der Arbeitgeber versuchte zunächst, auf Bentleys Bedürfnisse einzugehen und bot ihm verschiedene Kompromisse an – etwa eine „schrittweise Rückkehr“ ins Büro oder sogar einen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe der Toiletten. Doch Bentley lehnte alles ab und wollte stattdessen die Abteilung wechseln, wobei ihm auch Unterstützung angeboten wurde. Schlussendlich kam das Gericht zu dem Urteil, dass Bentley vor allem aus persönlicher Bequemlichkeit nicht mehr im Büro arbeiten wollte, was er laut Urteil aktiv betrieben habe. Gesundheitsgründe spielten demnach keine Rolle.

Richterin Dawn Shotter verurteilte Bentleys Vorgehensweise scharf und wies darauf hin, dass er seine eigene Situation teilweise übertrieben dargestellt habe. Seine Klage sei von Anfang an aussichtslos gewesen. HMRC zeige sich erleichtert über das Urteil, betonte aber gleichzeitig, flexible Arbeitslösungen dort anzubieten, wo sie gerechtfertigt seien. Für Bentley endet der Streit um das Homeoffice mit einer empfindlichen Geldstrafe und einer monatlichen Belastung, die ihn wohl noch lange beschäftigen wird.