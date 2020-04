Home Office: Diese Gefahr droht einigen Menschen zu Hause – Experte mit schlimmer Prognose

Kontaktverbot: Was bedeutet das genau?

Derzeit arbeiten viele Menschen in Deutschland im Home Office. Wegen der Corona-Krise ist dies aktuell das beste Mittel, um sich nicht bei Arbeitskollegen zu infizieren. Vor- und Nachteile gibt es viele.

Doch eine Gefahr droht einigen Menschen, die derzeit im Home Office arbeiten.

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, ist für viele Menschen eine Struktur im Alltag sehr wichtig. Morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, mit den Kollegen austauschen, gemeinsame Mittagspause – das fällt bei vielen derzeit weg. Und genau das hat uns immer Halt gegeben.

Viele kommen mit dieser Ausnahmesituation klar. Doch für andere kann Home Office zum Verhängnis werden. Davor warnt Arne Lueg, Oberarzt für Suchtmedizin der LWL-Klinik in Dortmund. Denn laut ihm sind Menschen, die an einer Abhängigkeit leiden, während dieser Zeit besonders gefährdet.

„Ein Job, soziale Integration, eine Familie, all das bietet eine Struktur und ein höheres soziales Wohlbefinden. Und das ist wichtig für einen Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, um nicht in den Rückfall zu geraten. Die Situation, die wir gerade erleben, ist sehr gefährdend“, so Lueg.

Home Office kann Rückfall fördern

Denn Alkoholkranke Menschen haben im Home Office die Chance, zur Flasche zu greifen, was im Büro nicht gegeben ist. Das Fatale: Die Person fällt nicht auf. So kann zu jeder Zeit konsumiert werden. Der Experte hatte bereits Patienten, die diese Gefahr bestätigen konnten.

Im Home Office ist die Sucht noch präsenter. (Symbolbild) Foto: imago images / phototek

Lueg: „Ich würde nicht sagen, dass Home Office Alkoholsucht fördert. Aber wenn man eine Suchterkrankung bereits hat, ist es deutlich leichter, im Home Office in den Rückfall zu geraten.“

Aktuell hat er keine Patienten, die wegen der Corona-Krise einen Rückfall hatten. Das liegt auch daran, dass derzeit nur noch Notfälle behandelt werden.

Doch was passiert, wenn die Corona-Maßnahmen wieder gelockert werden? Für die Zukunft hat der Arzt eine schlimme Prognose: „Ich persönlich rechne damit, dass der Zulauf deutlich zunimmt. Ich nehme an, wir haben dann sehr, sehr viel zu tun.“

Wer einen Rückfall im Home Office hat, sollte laut „Ruhrnachrichten“ Hilfe holen. „Was man jetzt auf keinen Fall machen sollte, wäre, in den eigenen vier Wänden kalt zu entziehen. Das kann gefährlich werden. Dann begeben Sie sich besser in unsere Notfallaufnahme“, rät Lueg. (ldi)