Urlaub in Holland: Die Küstenwache suchte auch in Noordwijk mit mehreren Booten und Schiffen sowie mit einem Flugzeug nach den vermissten Personen.

Holland: Drama an der Nordsee! Vier Männer ertrinken an Küste

Großeinsatz für die Küstenwache in Holland!

Am vergangenen Sonntag hat sich an der Nordseeküste eine unfassbare Tragödie ereignet. Vier Männer ertranken in Holland. Die holländische Küstenwache zog eine erschreckende Bilianz.

Urlaub in Holland: Männer sterben trotz Wiederbelebungsversuche

Wie die Küstenwache in Holland bekannt gab, wurden die vier Männer zunächst aus der See gerettet, verstarben allerdings trotz Wiederbelebungsversuchen.

Am Strand von Den Haag kamen demnach zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren ums Leben, zwei weitere Männer im Alter von Ende 50 und Ende 20 Jahren ertranken in Wijk aan Zee beziehungsweise Zandvoort. Über das Unglück im Urlaub berichtet die „Deutsche Presse-Agentur“.

So habe bei tropischen Temperaturen eine gefährliche Strömung und starker Wind geherrscht. Nach der Bilanz der holländischen Rettungsbrigade wurden am Sonntag fast 270 Menschen aus dem Wasser gerettet. 59 Mal musste Erste Hilfe geleistet werden.

🏖 We maken de balans op van gisteren. Op het Haagse #strand (11km, #Scheveningen-#Kijkduin) zijn gisteren 268(!) mensen uit het water gehaald, waarvan er helaas twee zijn overleden na reanimatie. We hebben 59x EHBO verleend en tientallen kinderen herenigd met hun ouders. — Reddingsbrigade DHG (@RBDenHaag) August 10, 2020

Schwimmverbot in Holland

Die holländischen Behörden hissten die rote Flagge und verhängten wegen „gefährlicher Strömungen im Meer“ ein Schwimmverbot. Über eine Nachricht an die Smartphones der Strandbesucher sollten weitere Unglücksfälle verhindert werden. Badegäste sollten nur noch bis zu den Knien ins Wasser gehen.

Urlaub in Holland: Die Behörden teilten allen Besuchern in Noordwijk via Nachricht aufs Smartphone das Schwimmerverbot mit. Foto: Nicolas Kaufmann / DER WSTEN

Wie die traurigen Vorfälle am Sonntag zeigen, kann Lebensgefahr bestehen, wenn die Strömungen in der Nordsee plötzlich zunehmen. (dpa/nk)