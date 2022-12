Hochzeit: Veranstalter stürzt Brautpaare in die Krise – wie konnte DAS passieren?

Es sollte die entspannteste Hochzeit werden, die man sich vorstellen kann. Am Strand der griechischen Urlaubs-Insel Kos, gemeinsam mit Freunden und Familie. Dafür buchten dutzende Paare ein Rundum-Paket beim Reiseveranstalter Tui.

Doch nur wenige Monate vor der Hochzeit folgte der Schock. Das gebuchte Hotel änderte plötzlich seinen Besitzer. Und der wollte von den Buchungen nichts mehr wissen. Die Brautpaare und ihre Gäste standen plötzlich im Regen, wie das Onlineportal „Wales Online“ berichtet.

Hochzeit plötzlich in der Schwebe

Wer einmal eine Hochzeit organisiert hat, der weiß genau, wie viel Zeit die Organisation der Feierlichkeiten verschlingt. Insbesondere die Wahl der Location raubt vielen Paare den letzten Nerv. Dass die bereits gebuchte Location plötzlich wegfällt, bedeutete für mehr als 40 britische Paare verständlicherweise mächtig Stress. Viele mussten selbst online feststellen, dass das Hotel nicht mehr existierte, als sie für Freunde ein Zimmer nachbuchen wollten, heißt es in dem Bericht.

Demnach habe der Reiseveranstalter zunächst dementiert, dass die bereits getätigten Buchungen nicht mehr gültig seien. Man sei in Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer. Über Wochen seien die Paare hingehalten worden und hätten unterschiedlichste Informationen von Tui erhalten. Eine zukünftige Braut berichtet, wie frustriert sie darüber sei, derart im Dunkeln gelassen zu werden bei der Vorbereitung auf den wichtigsten Tag in ihrem Leben: „Wir sind besorgt, was mit unserem Geld passiert ist. Wir haben rund 50 bis 60 Gäste, die bereits gebucht haben und alle fragen mich: ‚Was ist denn jetzt los‘?“

So reagiert Tui auf die Hochzeits-Krise

Mittlerweile hat Tui endlich reagiert und entschuldigte sich für die Verzögerung. Es sei korrekt, dass das betroffene Hotel „Atlantica“ in Kos nicht mehr zur Verfügung stehe. „Wir wissen, wie wichtig Hochzeiten für unsere Kunden sind und möchten versichern, dass alle, die Hochzeiten über Tui im in der Ferienanlage „Atlantica“ gebucht haben, ihre Hochzeit an den gebuchten Daten in unserer neuen Ferienanlage feiern können“, zitiert „Wales Online“.

Tui müsse nur noch die letzten Details klären und würde dann auf alle Kunden einzeln zukommen. Eine Erleichterung für viele der Brautpaare. Wenngleich einige bereits mit dem Gedanken spielen, die Hochzeit zu stornieren, falls die neue Hotelanlage nicht den eigenen Ansprüchen genüge.