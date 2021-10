Hochzeit: Trauzeugen macht derben Kommentar zum ersten Tanz – er ahnt nicht, dass übers Mikro zu hören ist

Bei einer Hochzeit hat ein Trauzeuge zu sehr unpassenden Kommentar gemacht. Dabei hatte er sicher nicht damit gerechnet, dass er dabei aufgezeichnet wird.

Doch ein Mikrophon an seinem Tisch nahm die Anmerkung des Trauzeugen während des ersten Tanzes des Brautpaares auf. Nach ihrer Hochzeit hörten auch Braut und Bräutigam davon. Ihre Reaktion viel eindeutig aus.

Hochzeit: Trauzeuge macht anzüglichem Kommentar beim ersten Tanz des Brautpaares

Beim ersten Tanz des Brautpaares macht der Trauzeuge einen anzüglichen Kommentar. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Hanke

Das Brautpaar wollte unbedingt die ganze Magie ihres Hochzeitstages einfangen und in Erinnerung behalten. Deshalb stellte es bei der Hochzeitsfeier überall Mikros auf, um die Reaktionen der Familie und Freunde aufzunehmen.

---------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

--------------------

Aber während ihres ersten Tanzes als Ehemann und Ehefrau nahm eines dieser Geräte einen derben Kommentar eines Trauzeugen auf. „Spencers A**** sieht gerade so geil aus“, sagte der Trauzeuge über den Bräutigam. Die Reaktion des Ehepaars war eindeutig.

Damit hat der Trauzeuge sicher nicht gerechnet. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Hochzeit: Ehepaar hört sexy Kommentar vom Trauzeugen

Als das frisch verheiratete Paar Bilder und Videos ihrer Hochzeit sichteten, fiel ihnen die Aufnahme ihres ersten Tanzes in die Hände. In dem Video waren die beiden zu sehen, wie sie ihre ersten Stritte auf dem Tanzparket machten. Doch hier wurde nicht nur ein romantischer Moment eingefangen, sondern auch der anzügliche Kommentar des Trauzeugen.

------------------

Weitere News zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Vor Trauung trifft Braut diese brisante Entscheidung – und wird sie für immer bereuen

Hochzeit: Schwester der Braut möchte nicht ihre Brautjungfer sein – aus diesem schockierenden Grund

Hochzeit: Irrer Heiratsantrag! Du wirst nicht glauben, wie dieser Mann um die Hand seiner Geliebten anhält

Hochzeit: Vor Trauung trifft Braut diese brisante Entscheidung – und wird sie für immer bereuen

Hochzeit: Gast greift bei Hochzeitstorte ordentlich zu – dann konmmt die Rechnung

----------------------

Das glückliche Paar konnte nicht an sich halten und bekam einen Lachanfall, als es sich die Aufnahme ansah – und hörte. Das Paar fand das Ganze so lustig, dass es das kurze Video bei TikTok teilte. Mit ihrer Auffassung waren die beiden aber nicht alleine, wie Dailystar berichtete. „Du kannst deinen Mann nie so sehr bewundern, wie dieser Mann. Herzlichen Glückwunsch!“, kommentierte jemand das Video. Ein anderer meinte, der Trauzeuge versuche der Braut den Mann auszuspannen. „Eine wahre Bromanze“, fand jedoch ein anderer. (mbo)